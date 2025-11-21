خبرگزاری کار ایران
مهلت پذیرش دانشگاه های افسری ارتش تمدید شد

کد خبر : 1717212
مهلت پذیرش دانشجو دانشگاه های افسری ارتش تا تاریخ 6 آذر ماه تمدید شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، بنا به اعلام دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش ارتش، مهلت ثبت نام در دانشگاه‌های افسری ارتش تا ساعت 24:00 پنج شنبه (6 آذر ماه) تمدید شده است و داوطلبان می‌توانند تا تاریخ یاد شده با مراجعه به صفحه گزینش و استخدام ارتش به آدرس gozinesh.aja.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
همچنین داوطلبان می‌توانند تا ساعت 24:00 روز پنج شنبه، 6 آذر ماه، جهت تکمیل و ویرایش اطلاعات خود در سامانه مذکور اقدام کنند.

