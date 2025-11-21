مهلت پذیرش دانشگاه های افسری ارتش تمدید شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، بنا به اعلام دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش ارتش، مهلت ثبت نام در دانشگاه‌های افسری ارتش تا ساعت 24:00 پنج شنبه (6 آذر ماه) تمدید شده است و داوطلبان می‌توانند تا تاریخ یاد شده با مراجعه به صفحه گزینش و استخدام ارتش به آدرس gozinesh.aja.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

همچنین داوطلبان می‌توانند تا ساعت 24:00 روز پنج شنبه، 6 آذر ماه، جهت تکمیل و ویرایش اطلاعات خود در سامانه مذکور اقدام کنند.