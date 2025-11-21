به گزارش ایلنا، عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران با ابراز تاسف از آتش سوزی جنگل‌های هیرکانی روستای الیت در شهر مرزن آباد، اظهار کرد: از زمان آغاز آتش سوزی در جنگل‌های الیت، ضمن حضور و مکاتبه با اداره منابع طبیعی از سوی رئیس حوزه قضایی مرزن آباد، پیگیری لازم در راستای حفظ حقوق عامه و صیانت از منابع طبیعی و انفال جهت شناسایی شخص یا اشخاصی که احیاناً به صورت عمدی اقدام به آتش‌سوزی کرده باشند، به عمل آمد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به این مطلب که با توجه به پیگیری‌های به عمل آمده و مشاهدات صورت گرفته توسط رئیس حوزه قضایی مرزن آباد، همه مامورین لشکری، کشوری و همچنین افراد محلی و بومی در محل حضور یافته و تمامی تلاش خود را جهت فرو نشاندن آتش به کار گرفته‌اند، تاکید کرد: با توجه به صعب العبور بودن و بافت جنگلی منطقه و برگ‌های خشک موجود در جنگل، متاسفانه آتش تا این لحظه هنوز مهار نشده است.

پوریانی با اشاره به اینکه همه دستگاه‌های ذیربط جهت مهار آتش در منطقه حضور دارند و ستاد بحران نیز در این خصوص تشکیل شده است، افزود: برای مهار آتش از چندین هلی کوپتر استفاده شده و از امروز نیز به جهت افزایش آتش و جلوگیری از سرایت آن به سایر مناطق از هواپیمای مخصوص با ظرفیت ذخیره ۴۰ تن آب استفاده شده است.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه تاکنون شخص یا اشخاصی در خصوص آتش سوزی شناسایی نشدند، ادامه داد: طی دستور صادره از دادگاه، چند تن از مامورین نیروی انتظامی هم جهت برقراری نظم و امنیت و پیشگیری از هر گونه جرم در محل مستقر هستند.

پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: مستنداً به ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶، هر فردی در جنگل عمداً آتش سوزی ایجاد کند، به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد. همچنین با توجه به مقررات تبصره ماده مذکور، در مواقع آتش سوزی در جنگل‌ها، کلیه مامورین دولتی اعم از لشکری، کشوری و شهرداری‌ها که در نزدیکی آن محل باشند، موظفند با تمام وسایل ممکن که در اختیار دارند، در مهار آتش سوزی اهتمام کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه برای مأمورین کشوری، لشکری و شهرداری که در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور کنند، وفق قانون، مجازات در نظر گرفته شده است، تاکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع و لزوم توجه ویژه به جنگل‌های ارزشمند هیرکانی در شمال ایران، دستورات لازم جهت شناسایی شخص یا اشخاصی که به آتش زدن جنگل روستای الیت اقدام کرده‌اند، صادر شده است.

پوریانی تاکید کرد: باید اقدامات لازم در خصوص فرو نشاندن آتش جنگل صورت گرفته و از تمام ظرفیت‌ها و وسایل ممکنه دولتی، شهرداری و لشکری و کشوری در این خصوص استفاده شود؛ و چنانچه هر یک از مامورین کشوری و لشکری و شهرداری در ایفای این وضعیت مسامحه و قصور کنند، جهت پیگیری قضایی به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.