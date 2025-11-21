رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور:
نمایندگیهای ایران در دهها کشور جهان به سامانه فواد متصل شدند
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از اتصال نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در دهها کشور جهان به سامانه فوریتهای اداری «فواد ۱۲۸» خبر داد.
به گزارش ایلنا، علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اعلام بینالمللی شدن سامانه فوریتهای اداری (فواد ۱۲۸) گفت: با همکاری مشترک سازمان اداری و استخدامی و وزارت امور خارجه، نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در دانمارک، ترکیه، تونس و دهها کشور دیگر به سامانه فواد ۱۲۸ متصل شدهاند.
وی با اشاره به اهمیت این اقدام برای ایرانیان مقیم خارج از کشور افزود: از این پس هموطنان خارج از کشور میتوانند تجربه دریافت خدمات کنسولی خود—چه در زمینه کیفیت و نحوه ارائه خدمات و چه در مواردی مانند تأخیر یا بروز مشکل—را بهصورت مستقیم در سامانه فواد ثبت و پیگیری کنند.
رفیعزاده درباره مسیرهای ارتباطی با این سامانه توضیح داد: شهروندان داخل کشور میتوانند با شماره ۱۲۸ تماس بگیرند و هموطنان خارج از کشور نیز از طریق شماره ۹۸۹۳۷۱۲۸۰۰۰۰+ درخواستها، انتقادات و شکایات خود را ثبت کنند. تمامی پیامها بهصورت برخط دریافت و در کوتاهترین زمان رسیدگی خواهد شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور این اقدام را گامی مهم در ارتقای کیفیت خدمات کنسولی دانست و تأکید کرد: هدف ما این است که هیچ صدایی حتی اگر هزاران کیلومتر دور از وطن باشد بیپاسخ نماند. این کار در راستای صیانت از حقوق ایرانیان و توجه دولت به کرامت شهروندان انجام شده است.
وی همچنین اتصال بینالمللی فواد ۱۲۸ را «پیوندی تازه و مؤثر» میان ایرانیان خارج از کشور و نظام اداری جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد.