رئیس امور اطلاعرسانی دولت اعلام کرد
شرکت دولتی ضرر بدهد، هم پاداش ممنوع است هم مدیران عوض میشود
رئیس امور اطلاعرسانی دولت با اشاره به مصوبه جدید هیئت وزیران که با امضای محمدرضا عارف منتشرشده از ممنوعیت پاداش و تغییر مدیران در صورت ضرردهی شرکتهای دولتی خبر داد.
به گزارش ایلنا، علی احمدنیا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«همیشه مردم معترض بودن چرا شرکت زیانده است اما مدیران پاداش میگیرند! حالا اگر شرکتی که دولت به نحوی در آنها سهم مدیریتی یا کنترلی دارد با عملکرد مدیرانش به زیان شرکت اضافه شود ضمن ممنوعیت پاداش! مجمع عمومی برگزار میشود و مدیران تغییر خواهند کرد.»