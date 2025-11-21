خبرگزاری کار ایران
معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهوری مطرح کرد

تاکید پزشکیان جلوگیری از بدل‌شدن مسئله حجاب به ابزار منازعه است

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری، تاکید پزشکیان بر جلوگیری از منازعه در مسئله حجاب و عفاف را یادآور شد.

به گزارش ایلنا، مهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با بازخوانی بخشی از سخنان رئیس‌جمهوری در سفر اخیر به استان قزوین، نوشت:

«رئیس‌جمهور در شورای توسعه استان قزوین گفت قبل از انقلاب در دانشگاه‌ها برخی از بانوان حجاب نداشتند اما نحوه پوشش به نوعی بود که هیچ‌کسی حق بی‌احترامی به آن‌ها را نداشت. اصلاح اجتماعی جز با تدبیر، عقلانیت و پاکی نیت ممکن نیست. مسئله حجاب و عفاف نباید به ابزاری برای منازعه بدل شود.»

