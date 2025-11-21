«رئیس‌جمهور در شورای توسعه استان قزوین گفت قبل از انقلاب در دانشگاه‌ها برخی از بانوان حجاب نداشتند اما نحوه پوشش به نوعی بود که هیچ‌کسی حق بی‌احترامی به آن‌ها را نداشت. اصلاح اجتماعی جز با تدبیر، عقلانیت و پاکی نیت ممکن نیست. مسئله حجاب و عفاف نباید به ابزاری برای منازعه بدل شود.»