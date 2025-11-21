آیت الله سعیدی در خطبههای نماز جمعه قم:
جریانهای حقطلب تاریخ از حضرت زهرا(س) الهام گرفتهاند
امام جمعه قم با تبیین نقش بنیادین حضرت فاطمه زهرا(س) در تحولات تاریخی گفت: آموزهها و تربیت مکتب فاطمی در شکلگیری نهضتهای الهی و جریانهای حقطلب جهان نقشی محوری داشته و بسیاری از حرکتهای آزادیخواهانه تاریخ از این مکتب الهام گرفتهاند.
به گزارش ایلنا، آیتالله سیدمحمد سعیدی در خطبههای این هفته نماز جمعه قم با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ابعاد مختلف شخصیت صدیقه کبری (س) را تبیین کرد.
آیت الله سعیدی با بیان اینکه معصومان (ع) همواره بر معرفی صحیح حضرت زهرا (س) به جامعه تأکید داشتهاند گفت: آن حضرت محور بسیاری از تحولات اثرگذار تاریخی بودهاند و نقش تربیتی ایشان در شکلگیری قیام عاشورا نقشی بنیادین است.
وی افزود: اگر امروز از حماسه عاشورا سخن گفته میشود، باید دانست که پرورشیافتگان مکتب فاطمی یعنی امام حسین (ع) و حضرت زینب (س) حاملان آن پیام الهی بودهاند و بدون تربیت فاطمی، نهضت عاشورا رقم نمیخورد و جریان حقطلبی در تاریخ استمرار نمییافت.
خطیب جمعه قم با اشاره به الهامگیری نهضتهای آزادیبخش از عاشورا ادامه داد: رهبران بزرگی چون گاندی نیز درس آزادگی و مبارزه با ظلم را از قیام امام حسین (ع) آموختند و این حقیقت، جلوهای از قیام فاطمی است.
وی با استناد به روایات درباره جایگاه ویژه حضرت زهرا (س) بیان کرد: بر اساس کلام امام حسن عسکری (ع)، حضرت زهرا (س) حجت خدا بر حجج الهی هستند و این معنا نشان میدهد که ۲۵۰ سال امامت معصومان (ع) بر مدار هدایت آن بانو بوده است.
آیتالله سعیدی با اشاره به روایت شیخ طوسی درباره سخن امام زمان (عج) گفت: وجود مقدس ولیعصر (عج) حضرت زهرا (س) را الگوی همیشگی در عصر غیبت و ظهور معرفی کردهاند و این بیانگر جامعیت شخصیت ایشان برای تمامی دورانهاست.
وی در ادامه به سخنان امام صادق (ع) درباره صداقت و پاکی حضرت زهرا (س) اشاره کرد و افزود: صدیقهبودن آن حضرت یعنی هماهنگی کامل اندیشه، گفتار و رفتارشان با حقیقت بندگی خدا و همین حقیقت است که قرنها تاریخ بشری را در مسیر نورانی خود هدایت کرده است.
آیت الله سعیدی با اشاره به فراز زیارت حضرت زهرا (س) گفت: خداوند از جایگاه برگزیده و امتحانداده این بانو آگاه است و این مقام نشاندهنده عظمت وجودی ایشان و نقش تعیینکنندهشان در مسیر هدایت انسانهاست.
وی ادامه داد: در روایات روز قیامت سپاه امام زمان (عج) به نام سپاه فاطمی توصیف شده و این عنوان ریشه در سبک زندگی فاطمی دارد که بر ایمان، استقامت، عقلانیت و مهرورزی استوار است.
امام جمعه قم با تبیین مؤلفههای قیام فاطمی گفت: نخستین ویژگی این نهضت، قدرت درونی و معنوی است؛ قدرتی برخاسته از فطرت الهی که شکستناپذیر و اثرگذار است، برخلاف قدرتهای پوشالی استکباری که سرانجامی جز زوال ندارند.
وی افزود: تربیت راهبردی حضرت زهرا (س) نمونهای روشن از این قدرت درونی است و دختران و زنان جامعه با الگوگیری از آن میتوانند در برابر هجمههای فرهنگی مصونیت یابند و در جامعه اثرگذار باشند.
وی دومین ویژگی نهضت فاطمی را مهر و عاطفه نسبت به انسانها دانست و تصریح کرد: رفتار پیامبر (ص) و حضرت زهرا (س) تجلی محبت الهی بود و این روحیه، بنیان بسیاری از ارزشهای اجتماعی و اخلاقی را شکل داده است.
آیتالله سعیدی در بخش پایانی خطبهها با گرامیداشت هفته بسیج گفت: بسیج نیروی برخاسته از ایمان، معنویت و اتکال به قدرت الهی است و امام خمینی (ره) نیز بسیج را لشکر مخلص خدا معرفی کردند.
وی افزود: این افتخار که دفتر بسیج را همه انبیای الهی امضا کردهاند نشاندهنده عظمت این نهاد و تکلیف سنگینی است که بسیجیان بر دوش دارند.
وی در پایان بر لزوم الگوگیری جامعه از مکتب فاطمی و استمرار روحیه جهادی و معنوی در مسیر انقلاب اسلامی تأکید کرد.