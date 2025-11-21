ایلیوشین ۷۶ هوافضای سپاه آماده برای اطفای حریق جنگل الیت چالوس
از صبح امروز اطفای حریق جنگل الیت چالوس با هواپیمای ایلیوشین ۷۶ هوافضای سپاه انجام شد.
به گزارش ایلنا،برای اطفای حریق سریعتر جنگل الیت چالوس از هواپیمای نیروی هوافضای سپاه استفاده میشود.
این جنگل از شب گذشته درگیر آتشسوزی شده و به علت صعب العبور بودن مسیرها مهار آتش به کندی پیش میرفت که برای اطفای هرچه سریعتر آتش تصمیم گرفته شد از این هواپیمای نیروی هوافضای سپاه با حجم مخزن ۴۰ تن استفاده شود.
خلبانان این هواپیما پیش از این هم در ۵ کشور جهان مثل ترکیه عملیات اطفای حریق را با درخواست این کشورها و با موفقیت انجام داده بودند.