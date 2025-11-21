پیام تشکر رهبر انقلاب از فرشته حسنزاده
رهبر انقلاب از بانوی ملیپوش «مویتای» در مسابقات کشورهای اسلامی قدردانی کردند و گفتند: از طلا برتر، همت و تلاش و ایمان و اعتماد بهنفس شماست دخترم.
به گزارش ایلنا، در جریان رقابتهای بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی فرشته حسنزاده، ورزشکار تیم ملّی موی تای بانوان ایران، موفق به کسب مدال نقره شد و پس از بازی فینال در گفتوگو با خبرنگار حاضر در سالن مسابقات گفت: «دوست داشتم که مدالم طلا بود و آن را تقدیم رهبر انقلاب میکردم، امیدوارم که مدال نقره من را پذیرا باشند.»
رهبر انقلاب در روزهای گذشته پس از دریافت پیام این ورزشکار خطاب به وی نوشتند:
«سلام و تشکر مرا برسانید و بگویید:
از طلا برتر، همت و تلاش و ایمان و اعتماد بهنفس شماست دخترم.»
فرشته حسنزاده این پیام را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است.