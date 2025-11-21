رعایت قواعد زیست عفیفانه در جامعه برای داشتن خانواده سالم، ضروری است

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام حاج علی اکبری خطیب این هفته نماز جمعه تهران با توصیف خانواده به عنوان سلول اصلی تشکیل جامعه بشری گفت: خانواده در «ناموس خلقت» طراحی شده است. خانواده نهادی قراردادی یا ساخته بشر نیست، بلکه در «ناموس خلقت» طراحی شده است، خداوند متعال از آغاز، زندگی خانوادگی را در سرشت انسان قرار داده و نسل‌های انسانی بر پایه همین نهاد شکل گرفته‌اند.

وی ادامه داد: حکمت الهی مقرر کرده است که انسان به صورت زوج آفریده شود و پیوند میان زن و شوهر، پیوندی عمیق و فطری است که نیازهای جسمی، عاطفی، اقتصادی و اجتماعی انسان در سایه آن برآورده می‌شود. تعاون و همکاری زن و مرد بنیان خانواده را تشکیل می‌دهد و حضور فرزندان، امتداد نسل و آینده خانواده را تضمین می‌کند.

خطیب موقت نماز جمعه، با تاکید براینکه عفت مهم‌ترین شرط بقای خانواده و سلامت جامعه است، تصریح کرد: برای داشتن خانواده سالم، لازم است قواعد زیست عفیفانه در جامعه رعایت شود و روابط زن و مرد بر اساس حکمت الهی و سنت‌های بیان‌شده در قرآن کریم تنظیم گردد. هرگاه این اصول در جامعه برقرار باشد، خانواده‌ها استحکام یافته و جامعه مسیر رشد و آرامش را طی خواهد کرد.

حجت‌الاسلام حاج علی اکبری با تأکید بر نقش «زیست عفیفانه» در شکل‌گیری و پایداری خانواده، گفت: وقتی عفت در جامعه رعایت شود، تقاضا برای ازدواج به صورت طبیعی افزایش یافته و جوانان در زمان مناسب به ازدواج روی می‌آورند؛ در نتیجه چرخه تشکیل خانواده در جامعه فعال باقی می‌ماند. تداوم ازدواج و استحکام خانوادگی، نیازمند اعتماد و وفاداری متقابل میان زن و شوهر است و در سایه عفت و پاکدامنی، محبت، مودت و رحمت در محیط خانه رشد پیدا می‌کند. او خانواده را «محیط تجلی آیات الهی» توصیف کرد و گفت: خداوند پشتوانه این نهاد را چنان قرار داده که بتواند در برابر طوفان‌های اجتماعی، محیطی امن، آرام و صمیمی فراهم کند.

حاج علی اکبری با اشاره به نقش محیط خانواده در تربیت نسل صالح گفت: خانه‌ای که بر پایه عفت و پاکدامنی بنا شده باشد، فضای سالمی برای پرورش انسان‌های اصیل، لایق و بافضیلت فراهم می‌کند.» وی افزود که محبت و عاطفه میان والدین، هوایی پاک برای رشد فرزندان به‌وجود می‌آورد و همین امر پایداری خانواده را تضمین می‌کند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با تأکید بر اینکه عفت شرط نخست دوام خانواده است، گفت: در برابر این خواست الهی، شیطان از آغاز خلقت دشمن خانواده بوده و تلاش کرده است با ترویج «بی‌عفتی و بی‌حیایی» بنیان خانواده را متزلزل کند. او این پدیده را «سرطان خطرناک و نابودکننده» خواند که از سوی شیاطین جن و انس و جریان‌های طاغوتی در جوامع انسانی ترویج می‌شود.

وی ضمن تشریح پیامدهای اجتماعی بی‌عفتی گفت: وقتی عفت از جامعه رخت بربندد، تقاضا برای ازدواج کاهش می‌یابد. افراد لذت و ارضای خواسته‌های خود را خارج از چارچوب خانواده جست‌وجو می‌کنند و مسئولیت‌پذیری نسبت به تشکیل زندگی مشترک کاهش می‌یابد که نتیجه آن افزایش سن ازدواج است. اگر خانواده تشکیل شود اما ویروس بی‌عفتی در جامعه فعال باشد، نخستین بخش آسیب‌دیده اعتماد و وفاداری میان زن و شوهر خواهد بود. در واقع بی‌عفتی به قلب خانواده، یعنی مودت و اعتماد میان زوجین حمله می‌کند و این همان روشی است که شیاطین برای متزلزل کردن خانواده‌ها در پیش گرفته‌اند.

وی گفت: فروپاشی اعتماد و تولید بی‌وفایی در درون خانواده، خطرناک‌ترین اتفاقی است که می‌تواند رخ دهد و این مسئله از طریق بی‌عفتی آغاز می‌شود. هنگامی که جامعه از عفت خالی شود، زن و شوهر به تدریج به یکدیگر بدگمان می‌شوند، اعتماد میان آن‌ها از بین می‌رود و آینده خانواده برای ادامه زندگی مشترک مبهم می‌شود. این روند نخست با طلاق عاطفی و سپس با طلاق قانونی همراه است و با خشونت، قهر و بی‌اعتمادی به اعضای خانواده ادامه پیدا می‌کند. فروپاشی خانواده نزد خداوند از بزرگ‌ترین مصیبت‌ها و منفورترین امور است.

خطیب موقت نماز جمعه ادامه داد: در چنین خانواده‌هایی، فرزندآوری کاهش یافته و حتی اگر فرزندی به دنیا بیاید، در محیطی پر از بی‌اعتمادی و ناهماهنگی رشد می‌کند. فرزندان در چنین محیط‌هایی گرفتار ویروس بی‌عفتی شده و ظرفیت رشد صحیح عاطفی و اخلاقی آن‌ها محدود می‌شود. کاهش فرزندآوری، افزایش سقط جنین، شیوع فرزندان بدون سرپرست و مادربزرگ و همزیستی ناسالم با حیوانات، ازدواج سفید و حتی ازدواج با حیوانات از نتایج مستقیم فروپاشی اخلاقی و خانوادگی است. این اتفاق افتاده و جلوی چشم ما است غرب در این جهت یک عبرت بزرگ است آنجایی که خانواده به دلیل عدم همین عدم رعایت زیست عفیفانه متلاشی شد و ببینید چه فاجعه بزرگی ایجاد شد.

خطیب نماز جمعه خاطرنشان کرد: بزرگترین سرمایه ای که جامعه ایرانی دارد خانواده است. اینکه ما خانواده دار هستیم به دلیل این است که عفت و پاکدامنی در جامعه ما یک اصل زیست فاطمی و زینبی است و دشمن می خواهد این را از ما بگیرد و اگر این را از ما بگیرد همه چیز را از ما گرفته است.

وی در خطبه دوم نماز جمعه این هفته در تهران گفت: جامعه ما و جامعه جهانی با کاستی نزولات آسمانی روبرو است و در 60 سال گذشته چنین وضعیتی سابقه نداشته است این اتفاق برای همه ما و مسئولان پیام های جدی دارد و مسئولان باید تدابیری انجام دهند که بسیار مهم است. این چیزی که در جامعه ما آغاز شده برای نماز استسقاء و دعا برای باران کار درستی است و باید ادامه پیدا کند و دعا باید دائما داشته باشیم امیدواریم خدا درهای لطفش را از آسمان و زمین بر ما و جامعه بشریت باز کند.

وی ادامه داد: مسئولان باید با تدابیر مدیریتی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و شبکه آبرسانی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین به این بحران پاسخ دهند. مردم نیز دو وظیفه مهم دارند اول ، اصلاح شیوه زندگی و مصرف بهینه، به ویژه در مصرف آب و حامل‌های انرژی؛ دوم، دعا و برگزاری نماز استسقا.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به هفته بسیج گفت: هفته بسیج از امروز آغاز شده است. واقعیت این است که امروز آنکه جامعه ما از آن بهره مند است و باید قدر آن را بداند حقیقت درخشنده ای است که به عنوان بسیج می شناسیم. بسیج را باید قدر بدانیم . جامعه ما به برکت داشتن بسیج و تفکر بسیجی و روحیه بسیجی توانسته است از بسیاری از موانع عبور کند و بر بسیاری از چالش ها غلبه کند و توانسته است سطح بازندارندگی خود و قدرت درونی خود را در برابر دشمن به شکل فزاینده ای افزایش دهد. به برکت دشمن هیبتی در برابر دشمن و جمالی در برابر دوستان داریم.

وی با اشاره به روحیه بسیجی در قرآن کریم گفت: بسیج یک مکتب است که ویژگی نخست آن عشق به حق تعالی است. رابطه بسیج با خدای تعالی رابطه عاشقانه است. ویژگی دوم مکتب بسیج مهرورزی و خاکساری نسبت به مومنین و مردم است. بسیج یعنی مهر، تواضع، کارگشایی. ویژگی دیگر مکتب بسیج این است که در برابر دشمن مانند کوه استوار و نفوذناپذیر است. علاوه بر این بسیج یعنی جهاد در راه خدا اگر جهاد علمی باشد جهاد فرهنگی یا اجتماعی باشد بسیج در آن حضور دارد اگر جهاد نظامی باشد باز هم بسیج است و فرهنگ بسیجی چنین پدیده است و خیلی چشم نواز است. ویژگی دیگر بسیجیان این است که از جنگ روانی دشمن به خود خوف و حزن راه نمی دهند و دلشان محکم است و قامتشان برافراشته است و از امید سرشار هستند. اگر بخواهم با یک کلید واژه بسیج را معرفی کنم بسیج یعنی فرهنگ جوانمردی و فتوت آیین بسیج آیین فتوت و جوانمردی است و بسیج این را از مادرش حضرت زهرا (س) به ارث برده است و این میراث مادری بسیج است. باید قدر بدانیم ما با داشتن مکتب بسیج و فرهنگ بسیج و روحیه بسیجی هیچ بن بستی نداریم.

وی ادامه داد: با داشتن این فرهنگ متعالی هم در حل مشکلات داخلی و هم در داشتن شکوه و جمال جهانی مان مبنای اساسی را داریم. این را باید قدربدانیم. سازمان بسیج در این میان وظیفه بزرگی دارد. سازمان بسیج جایی است که باید این روحیه و فرهنگ را جاری و سازماندهی کند. هم ترویج کند و هم الگو سازی کند این کار زیبایی که عزیزان در بسیج دارند به عنوان حلقات صالحین را باید خیلی قدر بدانند. در بسیج الگوهای بسیاری وجود دارد. انشالله الگوی زیست بسیجی که زیست جوانمردانه است در بین ملت جریان داشته باشد. بسیج یک شناسه مخصوص از حضرت زهرا دارد و آن عاشقانه با ولی همراه بودن است. این درست بزرگی است که مادر همه بسیجیان به آنها آموخته است و این میراث را برای آنها به یادگار گذاشته است.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم مشکلات مدیریتی کشور رفع شود فرهنگ عمومی اصلاح شود باید از فرهنگ بسیجی استفاده کنیم از خدای متعال می خواهیم ما را پای این فرهنگ زنده بدارد و بمیراند و با موسس و الگوهای برجسته این فرهنگ محشور کند.

امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به تحولات غزه، طرح پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت را فاقد وجاهت توصیف کرد و افزود: ملت فلسطین زیر بار چنین طرح‌هایی نمی‌روند و گروه‌های مقاومت آن را رد کرده‌اند. همچنین برخی کشورهای عربی حامی این طرح کشورهایی منفعل بوده و سازمان ملل در این زمینه فاقد اعتبار است.

حاج‌علی‌اکبری ضمن دعوت از مردم برای ارسال کمک‌های خود به فلسطین از طریق «ایران همدل»، اتهامات مطرح‌شده علیه ایران از سوی برخی کشورها را «بی‌اهمیت» دانست و گفت: قطعنامه‌های حقوق بشری کانادا یا مواضع آژانس انرژی اتمی دیگر برای ملت ایران اهمیتی ندارد و تبدیل به شوخی شده است.

وی در پایان تاکید کرد: ملت ایران باید با تکیه بر فرهنگ بسیجی، قوی بایستد و ایران مقتدر و مستقل را به جهانیان نشان دهد. همچنین از خداوند خواست مظلومان غزه را یاری کند.

