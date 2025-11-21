هفته آینده در کمیسیون آموزش انجام میشود؛
ادامه بررسی طرح تقویت نظام آموزش و پرورش
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس هفته آینده به بررسی طرح تقویت نظام آموزشوپرورش و گزارش قوهقضائیه درباره اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان میپردازد.
به گزارش ایلنا و به نقل از خانه ملت، دستور کار هفته آینده کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی اعلام شد:
سهشنبه (۴ آذرماه):
اعضای کمیسیون با برگزاری نشست هیأترئیسه، ادامه بررسی «طرح تقویت نظام آموزش و پرورش» را در دستور کار خواهند داشت.
چهارشنبه (۵ آذرماه):
کمیته بهرهوری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان، گزارش قوه قضائیه درباره روند اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان را بررسی میکند.