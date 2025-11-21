خبرگزاری کار ایران
English العربیه
هفته آینده در کمیسیون آموزش انجام می‌شود؛

ادامه بررسی طرح تقویت نظام آموزش و پرورش

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس هفته آینده به بررسی طرح تقویت نظام آموزش‌وپرورش و گزارش قوه‌قضائیه درباره اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان می‌پردازد.

به گزارش ایلنا و به نقل از  خانه ملت، دستور کار هفته آینده کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی اعلام شد:

سه‌شنبه (۴ آذرماه):

اعضای کمیسیون با برگزاری نشست هیأت‌رئیسه، ادامه بررسی «طرح تقویت نظام آموزش و پرورش» را در دستور کار خواهند داشت.

چهارشنبه (۵ آذرماه):

کمیته بهره‌وری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، گزارش قوه قضائیه درباره روند اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان را بررسی می‌کند.

 

