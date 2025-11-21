به گزارش ایلنا، حجت الاسلام و المسلمین سیداسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات با اشاره به اهمیت مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، گفت: طبیعا این قانون در زمان‌های بحران و جنگ نقش موثری خواهد داشت زیرا موجب تسریع جدی در دادرسی و اجرای احکام می‌شود.

وی در این راستا، اظهار کرد: این قانون می‌تواند برای کوتاه کردن دست کشورهای متخاصم در بهره‌گیری از بسترهای اجتماعی و اقتصادی ما و سوءاستفاده از آنها برای بکارگیری و نفوذ افراد، بسیار موثر باشد و ایفای نقش کند.

به گزارش خانه ملت؛ وزیر اطلاعات همچنین خاطرنشان کرد: قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی می‌تواند برای دستگاه های امنیتی، اطلاعاتی و قضایی راهگشا باشد.

قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در فضای جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان تهیه و پس از بررسی در کمیسیون امنیت ملی و رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان، در جلسه علنی روز یکشنبه ششم مهرماه تصویب و سپس توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ شد.

