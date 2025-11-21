برگزاری پنجمین دور نشست کمیته مشترک کنسولی ایران و تایلند

به گزارش ایلنا، همزمان با گرامیداشت هفتادمین سالگرد برقراری‌ روابط دیپلماتیک ایران و تایلند، پنجمین دور کمیته مشترک کنسولی دو کشور به ریاست «مجتبی کریمی» مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه ایران و «مونکورن پراتومکائو»، مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه تایلند در بانکوک برگزار شد.

مدیران کنسولی وزارتخانه‌های خارجه ایران و تایلند در این نشست درباره موضوعات کنسولی، همکاری‌های قضایی از جمله بررسی موافقتنامه‌های قضایی، انتقال محکومین و استرداد مجرمین، دسترسی کنسولی، همکاری‌های علمی و دانشگاهی، مسائل دانشجویان ایرانی در تایلند گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

طرفین درباره برگزاری دور بعدی نشست کمیته مشترک کنسولی ایران-تایلند در تهران و تداوم گفت‌وگوها و مشورت‌های کنسولی توافق کردند.

