میرابیان در گفتوگو با ایلنا:
کشورهای حوزه خلیج فارس گزینهای به جز ایران ندارند
سفیر سابق ایران در کویت گفت: خوشبختانه جمهوری اسلامی فارغ از فضاهای رسانهای و فشارهای سیاسی، سعی کرده روابط خود با کشورهای حوزه خلیج فارس تعریف کند. ایران هیچگاه سعی نکرده که این مسائل رسانهای، همکاریهای اقتصادی، مالی، سرمایهگذاری و تعامل را تحت تأثیر قرار دهد. بالاخره آنها گزینهای به جز ایران ندارند. نه ما تحت تأثیر قرار گرفتهایم و نه آنها عملاً کار خود را متوقف کردهاند.
رضا میرابیان سفیر سابق ایران در کویت در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با روابط ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس در شرایط تحریمی و فشارهای بینالمللی، همچنین نوع نگاه این کشورها به ایران، گفت: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه منتظر پیشقدم شدن این کشورها برای عادیسازی و بهبود روابط نبوده است. ایران از ابتدای انقلاب، در دوران جنگ تحمیلی و جنگ نفتکشها حسن نیت خود را نشان داده است، بعد از آن نیز حسن نیت خود را ثابت کرده است. در روابطمان به جز عربستان که در مقاطع مختلف قطع رابطه وجود داشته است، با هیچ یک از این کشورها قطع ارتباط نکردیم، ممکن است در بعضی مقاطع کاهش کارمندان، مدیریت سفیر و برگرداندن کاردار صورت گرفته باشد، اما معمولاً با این کشورها همیشه یک روابط معمولی و سیر عادی را طی کردهایم.
حوادث جنگ تحمیلی علیه ایران و وقایع غزه کشورهای حوزه خلیج فارس را بیدار کرد
وی ادامه داد: در سالهای اخیر، اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است. از جمله آن برنامه طرح صلح هرمز که در دوران ریاست جمهوری اسبق مطرح شد و همچنین در دوران ریاست جمهوری شهید رئیسی این اقدامات شتاب گرفت. در حال حاضر نیز رئیس جمهور قدمهای خوبی در این زمینه برداشتند و از طرف آنها نیز قدم به قدم پیش خواهند رفت. اما حوادث جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران و وقایع غزه این کشورها را هوشیار و بیدار کرد و نقاط ضعف و آسیبپذیری خود را نشان دادند. این ارزیابی در کشورهای منطقه باعث شد که زدن ایران مانع از زدن آنها نمیشود، بلکه ممکن است همین اتفاق برای آنها بیفتد.
حتی عربستان در جنگ ۱۲ روزه مواضع مترقیانهای گرفت
این تحلیلگر مسائل حوزه خلیج فارس با بیان اینکه در اجلاس امنیتی اخیر که در بحرین صورت گرفت، آقای وزیر خارجه عمان تأکید کردند که منزوی ساختن ایران نتیجهبخش نیست، تصریح کرد: این طرح راه به جایی نمیبرد. تنها با گفتوگو با ایران میتوان امنیت و ثبات منطقه را ایجاد کرد. این نگرش در حال حاضر در اکثر کشورهای حوزه خلیج فارس غالب است. این کشورها معتقدند که با گفتوگو و همکاری و تعامل میتوانند مجموعهای از مسائل را حل کنند. در بین کشورها عمان، قطر، امارات و کویت روابط خوبی با ایران دارند و حتی خود عربستان در قضیه جنگ تحمیلی و بحث مواضع، رویکردهای مترقیانه و خوبی اتخاذ کرده است. جمهوری اسلامی نیز مصر است که این روند را ادامه دهد.
مدرنیته در کشورهای حوزه خلیج فارس عاریهای است
این کارشناس سیاسی در خصوص برخی اظهارات مبنی بر اینکه ایران از پیشرفتی که کشورهای منطقه در تمامی زمینهها من جمله در موضوع سرمایهگذاریهای خارجی داشتند جا مانده است و باید خود را به سطح کشورهایحوزه خلیج فارس برساند، اظهار کرد: طرح این موضوعات بی انصافی است. من نمیدانم چه لزومی دارد که هر کس هر حرفی زد، باید تکرار کنیم. آنها تکنولوژی و رفاه و مظاهر مدرنیته را دارند اما همش عاریه است و به صورت خودجوش به دست نیاوردهاند، بلکه با کمک شرکتها و رانتها و سرمایههای بسیار فراوان به این وضعیت رسیدهاند. از طرفی در کشور ما، این مسائل وجود دارد و زاییده خود کشور است.
سرمایهگذاران غیر دولتی خارج از کشور در حوزه خلیج فارس همکاریهای خوبی با ایران دارند
وی افزود: اگر چه فشارهای تحریم وجود دارد، اما قدم به قدم در زمینههای تکنولوژی و صنعت پیشرفتهای بزرگی صورت گرفته است. شاید عمده مشکل ما در حال حاضر در بحث سرمایهگذاری باشد. این مشکل اساسی در چند سال اخیر وجود داشته است. تا جایی که اطلاع دارم، سرمایهگذاران ایرانی بیشتر در این زمینهها تشویق شدن و سرمایهگذاران غیر دولتی خارج از کشور در حوزه خلیج فارس همکاریهای خوبی با جمهوری اسلامی داشتهاند.
چالشهایی در زمینه سرمایهگذاری داریم ولی متوقف نشده است
میرابیان با تاکید بر اینکه امارات، قطر و عمان راه ارتباط با ایران را نبستند، حتی عراق، افغانستان و پاکستان، علیرغم فشارهای آمریکا، سعی کردهاند با تمام اشکالات، مسیر خود را ادامه دهند، گفت: در خصوص هند نیز فشارهایی را برای عدم سرمایهگذاری در چابهار داشتند اما به همکاری خودشان با ایران ادامه دادند. درست است که چالشهایی در زمینه سرمایهگذاری داریم ولی متوقف نشده است.
مسائل جزایر سهگانه توطئه انگلیسها بود
این دیپلمات بازنشسته کشورمان در مورد اختلاف ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس در خصوص جزایر سهگانه تصریح کرد: بحث جزایر سهگانه نیز همواره مطرح بوده و پدیده جدیدی نیست. یعنی همین داستانی که اکنون برخی افراد مطرح میکنند، در زمان رژیم گذشته نیز وجود داشته است. این غده چرکینی بود که انگلیسها در منطقه درست کردند و آنها میخواهند این موضوع را همیشه تحت فشار نگه دارند، اما تأثیری بر روابط ما نداشته است.
کشورهای حوزه خلیج فارس گزینهای به جز ایران ندارند
بحرین دوسال است که تلاش می کند روابطش با ایران را احیا کند
این تحلیلگر مسائل منطقه در رابطه با مسائل میان ایران و بحرین خاطرنشان کرد: ما که با بحرین قطع ارتباط نکردیم، آنها شروع کردند و رابطه را قطع کردند، اما اکنون مرتب پیامهای مکرر ارسال میکنند و خواهان بهبود روابط و تجدید آن هستند. اما جمهوری اسلامی شروع کرده است، اینطور هم نیست که بحرین طاقچه بالا بگذار، ما در این شرایط تعیینکننده هستیم. اکنون دو سال است که آنها در تلاش هستند تا روابط خود را با ایران احیا کنند.