به گزارش ایلنا، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در دیدار با معاونین شهردار تهران از صدور ابلاغ ویژه برای یکی از معاونین دادگستری استان جهت پیگیری ویژه در خصوص تسهیل در ترخیص و کاهش هزینه های رسوب یکهزار واگن مترو، ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی و بیش از ۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی برقی خدمات شهری تهران که در مسیر ورود به بنادر و گمرکات استان هستند، خبر داد.

وی همچنین دستورات ویژه‌ای جهت استفاده از راهکارهای قانونی از جمله عدم اخذ آزمون های زیست محیطی به لحاظ برقی بودن این تجهیزات و اخذ یک نمونه استاندارد برای نمونه های مشابه و همچنین استفاده از شرایط خاص گمرکی و اداری در این خصوص خبر داد و گفت: با توجه به نیاز مبرم ناوگان حمل و نقل شهری، متولیان امر مکلف هستند به نحوی عمل کنند که در حداقل زمان ممکن، فرآیند ترخیص این وسایل نقلیه انجام شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با اشاره به تعیین قاضی ویژه رسیدگی به پرونده های مرتبط با حوزه بنادر و گمرکات، گفت: علاوه بر موضوع ترخیص هزاران دستگاه وسیله نقلیه خدمات شهری تهران، در دیگر موارد مشابه نیز قاضی ویژه به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به حمایت ویژه استاندار محترم استان ،طی دستوری به قاضی ویژه مرتبط با حوزه بنادر و گمرکات، مأموریت داده شده با ورود به موضوع و پیگیری ویژه با هماهنگی دادستان و ادارات دولتی در ترخیص این وسایل نقلیه وارداتی، ادارات متولی و سفارش دهندگان را مکلف کند که به سرعت، فرآیند ترخیص آن‌ها را انجام دهند.

این مقام قضایی همچنین با اشاره به اینکه پیش از این با پیگیری دستگاه قضایی استان هرمزگان، آزمون های زائد محیط زیستی و استاندارد در خصوص واردات کالاهای مشابه به ویژه خودروهای برقی حذف شده است، گفت: با پیگیری دستگاه قضایی برای حذف آزمون‌های غیرضروری و غیر موجه مرتبط با ترخیص کالا‌های نو و مشابه وارداتی از بنادر و گمرکات کشور و در نتیجه همکاری دولت و مصوبه‌های سازمان‌های استاندارد و محیط زیست کشور، قدم‌های خوبی برداشته شد و پس از حذف آزمون‌های زائد برای وسایل نقلیه نو وارداتی، خوشبختانه میانگین انجام تشریفات اداری و زمان ترخیص این وسایل نقلیه کاهش یافته است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: امیدواریم با استفاده از راهکارهای پیش بینی شده در این مصوبات، ضمن ترخیص هزاران وسیله نقلیه خدمات شهری تهران که مسیر واردات به بنادر و گمرکات استان هستند از تحمیل هزینه های بیشتر به بیت المال و تضییع اموال عمومی جلوگیری کنیم و به موازات آن گام مهمی جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری، کاهش آلودگی هوا و کاهش ترافیک، برداشته شود.

