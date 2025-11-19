وداع صدیقی با پیکر پسرش در مدرسه علمیه امام خمینی + تصاویر
حجتالاسلام صدیقی به همراه اساتید و طلاب مدرسه علمیه امام خمینی(ره) امروز با پیکر فرزندش «محمد مهدی صدیقی» در مسجد امام رضا(ع) حوزه علمیه امام خمینی(ره) وداع کرد.
به گزارش ایلنا، کانال اطلاع رسانی و نشر آثار حجتالاسلام صدیقی اعلام کرد: مرحوم مغفور محمد مهدی صدیقی در سالهای اخیر با حضور در حوزه علمیه امام خمینی(ره)، با عنوان معاونت اداری خدمتگزار طلاب این مجموعه بودند که متاسفانه طی ابتلا به عارضه شدید کبدی و مبارزه با این بیماری در سحرگاه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ بعد از نماز صبح در سجده به علت ایست قلبی، دعوت حق را لبیک گفتند.