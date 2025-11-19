به گزارش ایلنا، فزرند حجت‌الاسلام صدیقی که سحرگاه امروز فوت شده بود، با حضور پدرش تشییع شد.

در توضیحات کانال اطلاع رسانی حجت‌الاسلام صدیقی آمده است: آقای محمد مهدی صدیقی فرزند آیت الله کاظم صدیقی در سال ۱۳۵۶ در قم مقدسه متولد شدند. ایشان پس از طی دوره دروس کلاسیک وارد حوزه علمیه قم شده و بعد از اتمام دروس سطح، به استضائه از محضر اساتید فقه و اصول و اخلاق پرداخت. در سال های اخیر با حضور در حوزه علمیه امام خمینی ره، با عنوان معاونت اداری خدمتگزار طلاب این مجموعه بودند که متاسفانه طی ابتلا به عارضه شدید کبدی و مبارزه با این بیماری در سحرگاه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ به علت ایست قلبی، دعوت حق را لبیک گفتند.

