گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و اردن
به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایمن الصفدی معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پادشاهی اردن هاشمی، بعد از ظهر امروز در تماس تلفنی، درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقهای و بینالمللی گفتگو کردند.
در این تماس تلفنی، در مورد اهمیت تقویت مناسبات دوجانبه در زمینههای مورد علاقه طرفین تبادل نظر شد.
دو وزیر همچنین در خصوص نشست پیشروی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی و قطعنامه پیشنهادی سهکشور اروپایی راجع به موضوع هستهای ایران رایزنی و تبادل نظر کردند.
تحولات فلسطین و غزه و ابعاد قطعنامه جدید صادره در شورای امنیت سازمان ملل متحد و ضرورت توقف کشتار و نسلکشی فلسطینیان و احقاق حقوق کامل ملت فلسطین و در رأس آنها حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت مستقل فلسطین، از دیگر محورهای این گفتگو بود.