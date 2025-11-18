جزئیات اجلاس استانداران خزر با شعار «خزر، پل دوستی و توسعه منطقهای»
اولین اجلاس بینالمللی استانداران استانهای ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر به میزبانی استان گیلان با حضور مهمانان خارجی و داخلی در تالار مرکزی رشت آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، اولین اجلاس بینالمللی استانداران استانهای ساحلی دریای خزر با ابتکار جمهوری اسلامی ایران و با مصوبه هیئت محترم دولت و به میزبانی استان گیلان با شعار «خزر، پل دوستی و توسعه منطقهای» با حضور مقاماتی از استانهای ساحلی کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان از امروز ۲۷ آبان به میزبانی گیلان آغاز شد.
سخنران ویژه آیین افتتاحیه سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه است و سخنران ویژه مراسم اختتامیه هم محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور است.
استانهای (گیلان، مازندران، گلستان، و نیز دو استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان) از ایران، استانهای (آستراخان، جمهوری داغستان و کالمیکیا) از فدراسیون روسیه، استانهای (لنکران و نفت چاله) از جمهوری آذربایجان، استان مانگیستایو از جمهوری قزاقستان، استان بالکان از جمهوری ترکمنستان و در مجموع، ۵ استان از جمهوری اسلامی ایران و ۷ استان از کشورهای خارجی حاشیه خزر در این نشست، حضور دارند.
اجلاس با یک پنل عمومی و سه پنل تخصصی برگزار میشود که پنل عمومی به مدیریت هادی حقشناس، استاندار گیلان و پنل تخصصی اول با عنوان «اقتصاد، سرمایهگذاری و توسعه منطقهای» به مدیریت مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور و پنل تخصصی دوم با عنوان «ترانزیت، لجستیک و توسعه کریدور شمال – جنوب» به مدیریت سعید رسولی، رئیس سازمان بنادر و دریانوردی و پنل تخصصی سوم با عنوان «محیط زیست، شیلات و احیای زیستبوم دریای خزر» به مدیریت احمدرضا لاهیجانزاده، معاون سازمان حفاظت محیط زیست برنامه ریزی شده است.
در حاشیه اجلاس نمایشگاه بینالمللی تجارت با کشورهای حاشیه دریای کاسپین ۲۰۲۵ -(کاسپین اکسپو ۲۰۲۵) با هدف معرفی ظرفیتهای تولیدی و صادراتی ایران در بازار کشورهای روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان از امروز ۲۷ الی ۳۰ آبان مصادف با ۱۸ تا ۲۱ نوامبر در منطقه آزاد انزلی برپا میشود.