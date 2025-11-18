در پاسخ به ایلنا مطرح شد؛
جزئیات اجرای طرح جدید کالابرگ با همکاری وزارت کار، کشاورزی و سازمان برنامه
سخنگوی دولت گفت: طرح جدید کالابرگ با همکاری وزارت کار، کشاورزی و سازمان برنامه و مجلس اجرا میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، درباره اینکه آیا قرار است کالا برگ الکترونیکی داده شود یا سبد کالا و تصمیم دولت در این خصوص چیست، گفت: باتوجه به حساسیتی که درخصوص حساسیت معیشت وجود دارد، هم دولت و هم مجلس است و این را میدانیم حتی اگر نقدهای وجود دارد؛ نقد به خاطر معیشت مردم است و نقد به هیچ عنوان ربطی به دستگاه ندارد.
وی ادامه داد: بنابراین طرح جدید کالابرگ با همکاری وزارت تعاون، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه و مجلس اجرا خواهد شد و در این طرح هدف بر این است که قیمت کالاها برای خانوارها ثابت بماند و افراد بتوانند فارغ از افزایش تورم مقدار موادی را که باید دریافت کنند به درستی دریافت کنند. جزئیات این طرح را بعدا خدمتت شما پس از تصویب اعلام خواهم کرد.