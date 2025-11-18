وضعیت فرهنگی از بدحجابی به برهنگی رسیده است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جامعه مبلغین ولایی، جلسه جامعه مبلغین ولایی با حضور آیت الله محمدحسن اختری، رییس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع)، آیت الله محمدمهدی سیبویه، رییس، حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا رضوانی زاده، عضو شورای مرکزی و حجت الاسلام والمسلمین حسین نوازنی، دبیر جامعه مبلغین ولایی (جامو)، امشب، ۲۶ آبان و همزمان با ایام فاطمیه در حسینیه صاحب الزمانی تهران برگزار شد.

آیت الله محمدحسن اختری، رییس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در این نشست با اشاره به سخن امام خمینی درباره لزوم هم اندیشی و اجتماع روحانیون و طلاب ولو به اندازه خوردن یک استکان چای، گفت: تشکیل منظم جلسات مبلغان، ائمه جماعات و حوزویان بسیار مهم است و لذا اقدام جامعه مبلغین ولایی در شرایط حساس امروز کشور در برپایی چنین اجتماع بزرگی، بسیار قابل تقدیر است.

رییس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) گفت: جلسات و برنامه های جامعه مبلغین ولایی باید منتج و منتهی به خروجی مشخص و در راستای رفع مشکلات کشور، حل آسیب های اجتماعی، برطرف شدن معضلات فرهنگی و پاسخگویی به سوالات و شبهات مردم شود.

وی در ادامه بر لزوم هم اندیشی مبلغان دینی و اجتماعات جامعه مبلغین ولایی برای حل مسائل و نیازهای نظام جمهوری اسلامی شد و گفت: امروز نظام جمهوری اسلامی در معرض سخت ترین تهدیدات و شبهات دشمنان است و لذا باید مبلغان و ائمه جماعات مساجد و حوزویان بسیار بصیر باشند و این وظیفه تشکل های حوزوی همچون جامعه مبلغین ولایی برای بصیرت افزایی و تعمیق باورهای انقلابی حوزویان و طلاب شوند.

آیت الله اختری در ادامه به موضوع ایام فاطمیه اشاره کرد و گفت: پاسخگویی به سوالات و شبهات مردم در زمینه حجاب و عفاف باید جزو اولویت های تبلیغی روحانیون و خطبا در ایام فاطمیه باشد.

وی خاطرنشان کرد: تقویت اتحاد مقدس و تلاش همگانی برای قوی تر شدن ایران در راستای عمل به مطالبات مقام معظم رهبری، وظیفه دیگر جامعه مبلغین و عموم حوزویان و طلاب است.

رییس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در ادامه به تحولات دو سال گذشته کشور و منطقه اشاره کرد و افزود: امروز با وجود شهادت جمعی از فرماندهان و سرداران جبهه مقاومت، این جبهه، قوی تر و مقتدتر و با صلابت تر از همیشه است. دشمن تصور می کرد با شهادت جمعی از عزیزان ما می تواند موجب تضعیف جبهه مقاومت و انقلاب اسلامی شود ولی به تعبیر مقام معظم رهبری، دچار اشتباه محاسباتی شد.

آیت الله اختری در بخش بعدی سخنان خود نسبت به رشد برهنگی در جامعه ابراز تأسف کرد و افزود: امروز وضعیت فرهنگی در کشور از بد حجابی گذشته است و به مرحله بی حجابی و برهنگی رسیده است.

وی گفت: اینکه فردی فوت می کند و در مراسم تشییع، تدفین و ترحیم وی، آهنگ پخش می شود، نشان دهنده عملکرد ضعیف ما است. منبری ها باید در حوزه حجاب و مراسم ترحیم و سایر مسائل عبادی، دقیق تر و کامل تر ورود کنند. ما در حوزه علمیه درس خوانده ایم تا همین ها را تذکر دهیم.

رویکرد جامعه مبلغین ولایی، جهاد تبیین در عرصه های مختلف تبلیغی است

آیت الله محمدمهدی سیبویه، رییس جامعه مبلغین ولایی در این نشست با اشاره به برگزاری منظم و هدفمند جلسات جامعه مبلغین ولایی، گفت: این تشکل حوزوی و تبلیغی با رویکرد جهاد تبیین در عرصه های مختلف تبلیغی ورود می کند و ویژه برنامه های متنوع و مفید در ایام فاطمیه داشته است.

رییس جامعه مبلغین ولایی خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی مبلغان و خطبا و عموم روحانیون در وضعیت امروز کشور، دفاع از دین داری و اخلاق گرایی مردم است.

برگزاری منظم جلسات جامعه مبلغین ولایی با هدف بصیرت افزایی

حجت الاسلام والمسلمین حسین نوزانی، دبیر جامعه مبلغین ولایی در این نشست به بیان فعالیت های این تشکل حوزوی و تبلیغی در ایام فاطمیه و پاسخگویی به سوالات و شبهات مردم در عرصه حجاب و عفاف پرداخت و گفت: رویکرد جامعه مبلغین ولایی حرکت در مسیر ولایت و امامت و دفاع از نظام جمهوری اسلامی در برابر دسیسه ها و تبلیغات شبانه روزی دشمنان است.

دبیر جامعه مبلغین ولایی گفت: بصیرت افزایی و تعمیق باورهای دینی مردم را نیز با جدیت در برنامه های این تشکل دنبال می کنیم.

