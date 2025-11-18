عراقچی: نشان دادیم که صدای دفاع از حق و عدالت هرگز خاموش نخواهد شد

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در توضیحات اینستاگرامی در خصوص پیام اجلاس بین المللی «حقوق بین الملل تحت تهاجم: تجاوز و دفاع» نوشت: یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴ مرکز مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه میزبان اجلاس بین المللی «حقوق بین الملل تحت تهاجم: تجاوز و دفاع» با حضور اندیشمندان، شخصیتهای برجسته بین المللی و رسانه های داخلی و خارجی بود.

وی افزود: در آیین افتتاح این اجلاس به تفصیل ابعاد حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده در جریان جنگ تحمیلی اخیر علیه ملت ایران را تشریح کردم حقوق بین الملل، اگرچه زیر حملات ناجوانمردانه قرار دارد، اما هنوز زنده است البته به شرط آنکه همه از آن دفاع کنند و اجازه ندهند زورگویی و یک جانبه گرایی قانون را به مسلخ ببرد.

وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد: ما در تهران نشان دادیم که صدای دفاع از حق و عدالت هرگز خاموش نخواهد شد این اجلاس تنها یک گردهمایی علمی نبود پیامی روشن به جهان بود که ایران ،مقتدر پیشتاز ایستادگی در برابر نقض فاحش حقوق بین‌الملل است و تا تحقق کامل عدالت از پای نخواهد نشست.