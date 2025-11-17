خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر کشور:

امنیت و پیشرفت لازم و ملزوم یکدیگرند

امنیت و پیشرفت لازم و ملزوم یکدیگرند
کد خبر : 1715518
لینک کوتاه کپی شد.

​وزیر کشور گفت: امنیت و پیشرفت وابستگی متقابل دارند؛ امنیت نباشد پیشرفت نیست و پیشرفت نباشد امنیت نیست.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، امروز دوشنبه در نشست هم‌اندیشی حکمرانی استانداران که با حضور استانداران سراسر کشور در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد، اظهار داشت: «شعار ما، امنیت و پیشرفت است و هر دو به یکدیگر وابستگی متقابل دارند؛ امنیت نباشد پیشرفت نیست و پیشرفت هم نباشد امنیت نیست و بنابراین هر دو به یک اندازه مهم هستند.»

وی یادآور شد: «مهم‌ترین موضوعی که ما در دولت و وزارت کشور به آن توجه می‌کنیم، موضوع کارآمدی است.»

مؤمنی خطاب به استانداران تأکید کرد: «ما باید تلاش کنیم و نگذاریم پدیده‌های اجتماعی امنیتی شوند. خوشبختانه تا این لحظه تلاش‌ها صورت گرفته تا این اتفاق نیفتد.»

وزیر کشور گفت: «در بحران‌ها تصمیم درست را باید در زمان مناسب بگیریم؛ بدترین تصمیم، بی‌تصمیمی است.»

وی با اشاره به طرح محله‌محوری که در استان‌های کشور در حال اجرا است، افزود: «موضوع محله‌محوری این نیست که ما یک ساختار یا دستورالعمل جدید ایجاد کنیم؛ ما دو هدف عمده داریم که یکی ارتقاء تاب‌آوری و استفاده از ظرفیت‌های محلی است و دوم اینکه بدانیم چه خدماتی به هر محله ارائه شده است.»

مؤمنی ادامه داد: «محله‌محوری در واقع یک نظام تنظیم‌گری و تسهیل‌گری است که قرار است برای آن یک سکو یا پلتفرم راه‌اندازی شود تا هر دستگاهی که در این راستا تلاش می‌کند، همه فعالیت‌هایش را در این پلتفرم بیاورد.»

وزیر کشور همچنین در ادامه به انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره و تصریح کرد: «انتخابات شوراها باید در سلامت کامل اجرا شود و همچنین باید نهایت تلاش خود را به عمل آوریم تا مشارکت افزایش پیدا کند.»

وی اضافه کرد: «یکی از راه‌های افزایش مشارکت، کارآمدی است. همچنین مردم باید سلیقه‌های خود را در میان کاندیداها ببینند و احساس کنند رأی‌شان در زندگی جاری‌شان مؤثر است.»

مؤمنی با تأکید بر اینکه در تمام کشور هم احراز هویت، هم اخذ رأی و هم شمارش الکترونیکی انجام می‌شود، گفت: «تا الان در این زمینه طبق برنامه عمل کرده‌ایم و عقب نیستیم.»

وزیر کشور افزود: «موضوع بعدی، انتخابات تناسبی در تهران است تا احزاب بتوانند فهرست خود را ارائه دهند. انتخابات تناسبی این نیست که هر کس اکثریت را آورد، کل کرسی‌ها را بگیرد؛ بلکه به همان نسبتی که رأی می‌آورد، به همان میزان کرسی دریافت می‌کند. این موضوع نظام حزبی و فعالیت‌های حزبی را تقویت می‌کند.»

وی افزود: «اگر انتخابات تناسبی در تهران با موفقیت برگزار شود، می‌توانیم آن را به مجلس نیز تعمیم دهیم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ