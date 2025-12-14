صیدایی در گفتوگو با ایلنا:
تقریباً اکثر استانهای کشور با معضل فرونشست زمین روبهرو هستند
رییس سازمان نقشهبرداری کشور گفت: بخش زیادی از فضای کشور ما به دلیل دورههای خشکسالی متعدد با محدودیتهای آبی روبهرو هستند و اثرات آن را میتوان در دشتهای کشور، در مناطقی که فعالیتهای کشاورزی صورت میگیرد، ببینیم. تقریباً به غیر از مجموعه استانهایی که در حاشیه دریاچه خزر هستند مانند استان گیلان، سایر مناطق در بازههای مختلف با فرونشست روبهرو هستند.
اسکندر صیدایی معاون سازمان برنامه و بودجه و رییس سازمان نقشهبرداری کشور در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایلنا در رابطه با توصیههایی که سازمان نقشهبرداری کشور میتواند در زمینه فرونشت زمین و معضل کمآبی به سازمانهای مربوطه ارائه دهد، گفت: فرونشست پدیدهای نیست که بتوان برای آن نسخهی لحظهای ارائه کرد. حادترین و فوریترین توصیهای که میتوانیم ارائه دهیم، این است که برداشت آب از مناطق آسیبدیده انجام نگیرد. در مناطقی که شریانها و جریانهای آب مانند حوزههای آبخیز و دشتها وجود دارد، شریانیافتن و جریانیافتن آب را توصیه میکنیم. در شهرها که این امکان وجود ندارد، هشدار میدهیم و محدودیتهایی ایجاد میکنیم، همچنین برداشت آب را بهصورت ممنوعیت اعلام میکنیم تا بیش از این آن مناطق با فرونشست روبهرو نشوند.
اکثر مناطق کشور با معضل فرونشست رو به رو هستند
