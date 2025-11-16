او ادامه داد: «امروز جلسات زیادی برگزار کردیم و با یک صحنه بسیار عجیب مواجه شدم؛ صحنه‌ای به نام سرمایه افراد تأثیرگذار و فرهیخته در استان سیستان. باید دید چه اتفاقی افتاده که امروز جوانان و فعالان سیاسی ما کمتر از سیستان‌ و بلوچستان یاد می‌کنند. دلیلش این است که پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های استان در سطح ملی رونمایی نشده است.»

آهی با اشاره به خاطره‌ای از سال ۱۴۰۰ گفت: «سال ۱۴۰۰ رفتیم خدمت آقای دکتر مسعود پزشکیان. دو ویژگی مهم ایشان را مطرح کردیم. نخست اخلاق‌مداری عمیقی که در حوزه سیاست کمتر دیده می‌شود؛ مردمی که به این ویژگی اقبال نشان می‌دهند. دوم اینکه ایشان چه زمانی که وزیر بود، چه زمانی که رئیس دانشگاه یا نماینده مجلس بود، همواره صدای مطالبات مردم بود و همیشه در جبهه مردم قرار داشت. این دو ویژگی می‌توانست به نفع مردم ایران تمام شود.»

وی افزود: «در سال ۱۴۰۰ می‌گفتند آقای پزشکیان حتی نمی‌تواند نماینده مجلس شود، اما مردم سال ۱۴۰۰ نشان دادند چه می‌خواهند. اتفاقات ناگواری رخ داد، اما همان ویژگی‌های اخلاقی و مردمی پابرجا ماند. امروز هم من، به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور، نه به‌عنوان یک کنشگر سیاسی، اعتقاد عمیق دارم که آقای دکتر مسعود پزشکیان خط قرمزش منافع مردم است.»

آهی گفت: «در شورای راهبری، آنجا که درباره وزرا تصمیم‌گیری می‌شد، ایشان اصرار ویژه‌ای داشتند که نخبگان اهل‌سنت هم دیده شوند. باور کنید چند گزینه اهل‌سنت برای وزارت بررسی شد؛ از جمله آقای عماد حسینی برای وزارت نفت و همین‌طور گزینه‌های دیگر. آقای پزشکیان می‌گفتند می‌خواهم صدای همه مردم ایران باشم؛ صدای همه اقوام و مذاهب. برای من اهل‌سنت و اهل‌تشیع تفاوت ندارد؛ دنبال شایسته‌سالاری هستم.»

او به تجربه‌ای از سفر خوزستان اشاره کرد و گفت: «در دیدار با تشکل‌های دانشجویی، جوانی فریاد زد و گفت که برای اولین بار احساس می‌کند شهروند درجه یک است؛ چون برای اولین بار استاندار عرب انتخاب شده است. این یعنی قرار گرفتن در بازی حاکمیت و احساس نقش داشتن در ساختن ایران.»

مشاور رئیس‌جمهور ادامه داد: «در دولت چهاردهم اتفاقات بزرگی رقم خورد. انتخاب استاندار سیستان‌ و بلوچستان برای ما اهمیت زیادی داشت. ما گفتیم برای اولین بار باید صدای حذف‌شده سیستان‌ و بلوچستان شنیده شود. صدای بی‌صدایان. ما یک استاندار بومی بلوچ اهل‌سنت انتخاب کردیم. این از افتخارات دولت چهاردهم است. همان‌طور که یک استاندار جوان سنی برای کردستان، و یک استاندار عرب برای خوزستان انتخاب شد.»

او گفت: «این نشان می‌دهد دولت چهاردهم فقط و فقط به مردم، انسجام ملی و بقای نظام جمهوری اسلامی فکر می‌کند. امروز ثمره این انتخاب را می‌بینیم. در چهار پنج جلسه‌ای که با تشکل‌ها داشتم، تقریباً ۹۹ درصد افراد از عملکرد این مدیر اعلام رضایت کردند. این نتیجه انتخاب درست است.»

آهی افزود: «آقای دکتر پزشکیان عمیقاً معتقد است بسیاری از وظایف رئیس‌جمهوری باید به استانداران تفویض شود. اگر ایران می‌خواهد به توسعه پایدار، متوازن و هوشمند برسد، نمی‌شود فقط پایتخت توسعه یابد؛ سیستان‌ و بلوچستان هم باید توسعه پیدا کند. پتانسیل‌ها، ظرفیت‌ها و مطالبات استان‌ها با هم متفاوت است. نسخه واحد از پایتخت، جواب نمی‌دهد.»

او ادامه داد: «این اختیارات باید به مدیران بومی داده شود تا تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کنند. من به آقای بیجار تبریک می‌گویم که این ریسک را پذیرفته و توان تصمیم‌گیری دارد. مقاومت‌هایی از سوی برخی باندهای مافیایی و مخالفان تمرکززدایی وجود خواهد داشت، اما باید جلو رفت. ما در انتخاب استاندار سیستان‌ و بلوچستان ریسک کردیم. اگر دست‌به‌دست هم ندهیم و استاندار موفق نشود، این فرصت طلایی شاید سال‌ها تکرار نشود.»

آهی تأکید کرد: «مشکل اصلی این است که ظرفیت‌های استان در سطح ملی رونمایی نشده است. باید تلاش کنیم یک سال، دو سال یا سه سال دیگر از استان سیستان‌ و بلوچستان وزیر یا معاون وزیر داشته باشیم. ما در دولت چهاردهم اعتقاد عمیقی به این مسیر داریم.»

او درباره دیپلماسی منطقه‌ای گفت: «امروز دیپلماسی سیاسی به هر نحوی با مشکلاتی مواجه شده، اما مرزها، تشکل‌ها و احزاب در استان‌های مرزی می‌توانند دیپلماسی عمومی و دیپلماسی هوشمند ایجاد کنند. سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای هم‌مرز، هم از نظر اقتصادی و هم امنیتی عامل بازدارنده است.»

وی درباره وفاق ملی گفت: «وفاق در دولت چهاردهم این نیست که ببینیم چند نفر از هر جریان سیاسی بیایند. ما باید ذیل راهبرد رفاه، گفتمان ملی ایجاد کنیم. کسانی که به ما رأی دادند، کسانی که رأی ندادند، و آن ۵۱ درصدی که پای صندوق نیامدند، همه دلشان برای ایران می‌تپد. چه بسا کسانی که از ما گلایه داشتند و به‌خاطر ناکارآمدی‌ها مهاجرت کردند، اما وقتی ایران به خطر افتاد، بیانیه‌های قوی دادند. مردم برای ایران ایستادند، نه برای ما سیاسیون.»

آهی ادامه داد: «ما باید دین خود را به مردم ادا کنیم. در دولت چهاردهم منافع ملی ایران و منافع مردم معیار است. هرجا احساس کنیم اصول خدشه‌دار می‌شود، به هیچ‌کس تعارف نداریم.»

او با اشاره به ظرفیت‌های پنهان استان گفت: «سیستان‌ و بلوچستان کمتر از اینکه کم‌برخوردار باشد، برخوردارنشده نگه داشته شده است. اگر فرصت برابر ایجاد شود، رمز موفقیت همینجاست. باید توزیع عادلانه اطلاعات، ثروت و قدرت برای همه قومیت‌ها فراهم شود. دولت شروع کرده، اما راه سخت است.»

آهی در پایان پیشنهاد داد: «برای رونمایی از ظرفیت‌های استان در سطح ملی، همان‌طور که برنامه تبریز را در برج میلاد برگزار کردیم، پیشنهادم این است که یک روز به اسم زاهدان در برج میلاد برگزار شود تا ظرفیت‌های مردم استان برای پایتخت‌نشین‌ها آشکار شود. جوانانی که اگر فرصت داشته باشند، سیستان‌ و بلوچستان را خواهند ساخت. ما کاملاً آماده‌ایم این روز را برگزار کنیم.»