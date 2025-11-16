محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به گسترش موج حملات تروریستی و تخریبی شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری، هتک حرمت مکرر مسجدالاقصی و حرم ابراهیمی و ادامه بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه فلسطینیان، مسئولیت قانونی و اخلاقی جامعه جهانی برای توقف جنایات رژیم اشغالگر را خاطرنشان کرد و تصریح کرد آنچه در کرانه باختری در حال وقوع است ادامه سیاست امحای استعماری فلسطینیان است که به‌ویژه در دو سال گذشته با کشتار ده‌ها هزار انسان بی‌گناه در غزه اجرا شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به حمایت همه‌جانبه نظامی و سیاسی آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی از رژیم صهیونیستی، این کشورها را همدست و شریک جرم این رژیم دانست و بر ضرورت پایان دادن به بی‌کیفری جنایتکاران جنگی و نسل‌کش تأکید کرد.