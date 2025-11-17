به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس اخبار تازه منتشر شده محموله توقیف‌شده تالارا شامل حدود ۳۰ هزار تُن محصولات پتروشیمی ایرانی بوده که به‌صورت غیرمجاز در حال انتقال به سنگاپور بوده است. برخلاف گمانه‌زنی‌های اولیه، نفتکش هنگام توقیف با پرچم جزایر مارشال حرکت می‌کرده و متخلف اصلی، فرد یا شرکتی ایرانی بوده که قصد داشته این محموله را از کشور خارج کند.

اقدامی کاملاً قانونی و مطابق عرف بین‌الملل

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای دلایل توقیف این نفتکش را اینگونه توضیح داده‌است: «رزمندگان یگان های واکنش سریع نیروی دریایی سپاه دیروز صبح ساعت ۷:۳۰ پس از دستور مقام قضایی مبنی بر توقیف محموله یک فروند نفتکش با نام تجاری ( Talara) با پرچم جزایر مارشال به رصد تحرکات آن پرداخته و اقدام به رهگیری و توقیف آن نمودند.»

در این بیانیه آمده‌است: «این نفتکش حامل ۳۰ هزار تن محموله مواد پتروشیمی و به مقصد سنگاپور در حال حرکت بود که امروز صبح به منظور رسیدگی به تخلفات به لنگرگاه هدایت گردید.»

این بیانیه تاکید می‌کند: «نیروی دریایی سپاه اعلام کرد این عملیات در راستای وظایف قانونی و به منظور حفظ منافع و منابع ملی جمهوری اسلامی ایران و با دستور مقامات قضایی با موفقیت انجام شد که اطلاع رسانی دقیق آن نیازمند بررسی کامل محموله و بازرسی از نفتکش و مستندات آن بوده ، که این امر با تلاش رزمندگان این نیرو با موفقیت انجام و متخلف بودن نفتکش در حمل بار غیر مجاز محرز گردید.»

این نفتکش در حالی وارد منطقه شد که مدارک حمل آن با اطلاعات واقعی مطابقت نداشت و بررسی اولیه نشان داد محموله، متعلق به جمهوری اسلامی ایران است.

با انتشار خبر توقیف تالارا، رسانه‌های غربی کوشیدند آن را «اقدامی تلافی‌جویانه» جلوه دهند؛ در حالی که گزارش‌های داخلی یادآوری می‌کنند این اقدام نه تلافی، بلکه اجرای اصل دفاع مشروع و حفظ مالکیت قانونی ایران است.

ایران همواره تأکید کرده که امنیت کشتیرانی در منطقه تنها زمانی تضمین می‌شود که کشورهای خارجی از رفتارهای غیرقانونی، تحریم‌های یک‌جانبه و مصادره محموله‌های انرژی کشورهای مستقل دست بردارند.

تحلیلگران داخلی می‌گویند توقیف تالارا پیامی روشن برای واشنگتن دارد؛هرگونه اقدام غیرقانونی علیه دارایی‌های ایران با پاسخ عملی و حقوقی تهران روبه‌رو خواهد شد.به گفته آنان، پس از ماه‌ها فشار و تحریم، این اقدام نشان داد که ایران توانایی کامل برای ردیابی، شناسایی و بازپس‌گیری محموله‌های مصادره‌شده را دارد.

فداحسین مالکی درباره اقدام ایران درخصوص نفتکش «تالارا» گفت: این نفتکش در حوزه کاری آب‌های تحت کنترل جمهوری اسلامی ایران قرار دارد طبق موازین بین‌المللی، حرکتی که دریایی سپاه انجام داده، منطبق با قواعد بین‌المللی است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیان کرد: خبرهای اولیه این است که این نفتکش در راستای حمایت از حمل سلاح به رژیم صهیونیستی باشد، اگر این قضیه صحت داشته باشد، قطعاً رژیم صهیونیستی و آن کشوری که به هر حال پرچمش روی این کشتی بوده، باید پاسخگو باشند، این موضوع در دست بررسی است. اما کاری که نیروی دریایی سپاه انجام داده، در واقع منطبق با قواعد دریا و بین‌المللی است.

وی در پاسخ به این‌که مطرح می‌شود شاید به بهانه همین نفتکش رژیم صهیونیستی و همراهانش بخواهند دست به اقداماتی بزنند، گفت: آنچه که اکنون مشخص است، اگر یک زمان یک کشتی مورد تعقیب یا تفتیش یک کشور دیگر قرار گرفت، این‌ها بر اساس ضوابط موجود گزارش و بررسی می‌کنند و یک موضع حقوقی دارد. این نیست که اگر کشتی‌ یک کشور تحت تعقیب قرار گرفت یا سوءتفاهم ایجاد شده باشد یا واقعیت داشته باشد، قطعاً به دنبال گزینه‌های مختلف از جمله نظامی باشد. این اصلاً در چارچوب معیارهای بین‌المللی قرار نمی‌گیرد.

مالکی تاکید کرد: ایران مدعی است و کشور مقابل به هر حال باید ثابت کند که کشتی‌اش در آب‌راهی که تحت کنترل جمهوری اسلامی ایران است، نبوده و به اصطلاح کالاهای غیرنظامی را حمل می‌کرده است.

