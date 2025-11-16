بقایی:
دیگر نمیتوان به هیچ مذاکرهای اعتماد کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه حمله اسرائیل به ایران خیانتی به دیپلماسی بود، گفت: این حمله برای جامعه جهانی هزینه آور بود، زیرا دیگر نمیتوان به هیچ مذاکرهای اعتماد کرد. حمله به کشوری در حین مذاکره با این کشور، خیانتی آشکار به دیپلماسی است. این یک اقدام غیرقانونی بود. آمریکا و اسراییل با استفاده از زور در طول مذاکرات یک مثال و رویکرد ایجاد کردند و اکنون شاهد رویکردی مشابه علیه نیجریه ، ونزوئلا و دیگر کشورها هستیم و آمریکا درحال تهدید این کشورها با حمله نظامی است.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی در پنل خیانت به دیپلماسی: پرونده تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران در کنفرانس بینالمللی حقوق بینالملل تحت تهاجم: تجاوز و دفاع در پاسخ به این سوال که آیا در طول مذاکرات هستهای ایران و آمریکا توافقی در دسترس بود یا خیر، گفت: پاسخ کوتاه به این سوال این است که بله ما درحال مذاکره بودیم اما تنها ۲ روز قبل از دور ششم مذاکرات، حمله غیرقانونی به ایران آغاز شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ایران با این باور که توافقی در دسترس است مذاکرات را آغاز کرد. ایران به دنبال راه حل بود، اما این مذاکرات پوششی برای حمله رژیم صهیونیستی به ایران بود. شواهدی وجود دارد که نشان میدهد آمریکا در این مذاکرات جدی نبود، اما ما باید مذاکرات را ادامه میدادیم و رویکرد حرفهای خود را حفظ میکردیم. اقدام اسراییل و آمریکا صرفا یک اقدام برای استفاده از قدرت نبود، ایران به قوانین بینالمللی پایبند است و به آنها باور دارد، اما اسراییل و آمریکا با استفاده از قدرت علیه ایران، به اصول بینالمللی خیانت کردند.
وی تصریح کرد: هیچ توجیهی برای این حمله وجود ندارد. آمریکاییها همچنین در تلاش هستند این حمله را به عنوان دفاع از خود توجیه کنند، اما هیچ مثال یا قانون بینالمللی در توجیه این اقدام ستیزهجویانه وجود ندارد. این واقعیت شرمآور و منزجر کننده است.
بقائی با بیان اینکه این حمله خیانتی به دیپلماسی بود، گفت: این حمله برای جامعه جهانی هزینه آور بود، زیرا دیگر نمیتوان به هیچ مذاکرهای اعتماد کرد. حمله به کشوری در حین مذاکره با این کشور، خیانتی آشکار به دیپلماسی است. این یک اقدام غیرقانونی بود. آمریکا و اسراییل با استفاده از زور در طول مذاکرات یک مثال و رویکرد ایجاد کردند و اکنون شاهد رویکردی مشابه علیه نیجریه ، ونزوئلا و دیگر کشورها هستیم و آمریکا درحال تهدید این کشورها با حمله نظامی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به سوالی درباره چشم انداز سیاست جهانی و نقش دیپلماسی در چنین ساختار شکل گرفتهای در جهان که در آن به دیپلماسی خیانت میشود تصریح کرد: دیپلماسی هرگز پایان نخواهد یافت و نباید پایان یابد. اکنون در شرایطی قرار داریم که برخی از کشورها به قوانین و حتی منشورهای سازمان ملل پایبند نیستند. قوانین برای تحدید قدرت کشورها وضع شدهاند. ماهیت دیپلماسی به معنای همکاری و تلاش برای رسیدن به راهکاری مشترک است. برای کارآمد بودن دیپلماسی، کشورها باید حس خودبرتربینی خود را کنار بگذارند.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: دیپلماسی برای ایران یک اقدام نمایشی نیست بلکه ایران به دیپلماسی باور دارد. باید به دستاوردهای بشر احترام گذاشت و مطمئن شویم که عدالت و صلح در جهان برای حفظ بشریت باقی بمانند. برخی از قدرتهای جهان فکر میکنند که حق دارند هر اقدامی انجام دهند.
بقایی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: اگر روند کنونی مهار نشود، به دوران پیش از معاهده بریان–کلوگ باز خواهیم گشت که در آن جنگ و اشغالگری مشروع است. اکنون شاهد اشغال خاک سوریه و لبنان توسط رژیم صهیونیستی هستیم. یک نسل کشی در غزه رخ داده است. حتی دیوان بینالمللی دادگستری در مهار این بازیگر رژیم صهیونیستی دستانش بسته شده است. انفعال و سکوت توسط کشورها برای سراسر جامعه جهانی مهلک و خطرناک است.
وی گفت: در ۲ سال گذشته شاهد کشتار فلسطینیان و جنایت در غزه بودیم، اما بزرگترین بحران بشر، انفعال است. بله اعتراضات مردمی گسترده در سراسر جهان شکل گرفته، اما به اقدامات موثر از سوی دولتها نیاز داریم. همه کشورها باید به قوانین جهانی پایبند باشند. براساس قوانین و اخلاقیات، همه کشورها باید به بی تفاوتی خود پایان دهند زیرا اقدامات کشورها، سرنوشت همه بشر را تعیین میکند.