کارگروه پرونده‌های کثیرالشاکی با موضوع بررسی آخرین وضعیت پرونده «نگین غرب» تشکیل شد

در راستای رسیدگی، ساماندهی و تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی، جلسه «کارگروه پرونده‌های کثیرالشاکی» برگزار شد.

به گزارش ایلنا،‌ در راستای رسیدگی، ساماندهی و تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی، جلسه «کارگروه  پرونده‌های کثیرالشاکی» روز گذشته با حضور حجت الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضائیه، حجت الاسلام موحدی دادستان کل کشور، القاصی رئیس کل دادگستری و صالحی دادستان تهران و سایرقضات رسیدگی کننده به پرونده در سالن جلسات شهدای عدالت حوزه معاونت اول قوه قضاییه برگزار شد.

معاون اول قوه قضائیه در ابتدای این نشست اظهار کرد: پرونده‌ای که در این جلسه پیش‌بینی شده و در دستور کار قرار گرفته، به لحاظ کثرت شکات از اهمیت خاصی برخوردار هست. تمام تلاش ما و اهتمام قوه قضاییه بر این است با رعایت حقوق اشخاص و رسیدگی عادلانه، عدالت را متجلی گردانیم و طعم عدالت در کام مردم شیرین شود. این‌نگاه ما است. آرای صادره از مراجع ذی صلاح قضایی بازدارنده و عبرت آموز و بر موازین قانونی و شرعی است. اهتمام قوه قضاییه در پرونده‌های کثیر الشاکی این است که در کمترین زمان و بنحو دقیق و در چارچوب موازین قانونی رأی قانونی صادر شود.

وی افزود: قوه قضاییه اهتمام دارد در بعد پیشگیرانه نسبت به تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی و مهم که حسب دستورالعمل به این کارگروه واگذار شده است، ورود کرده و از روند تشکیل این پرونده‌ها جلوگیری کند.

حجت الاسلام خلیلی خاطرنشان کرد: به تدریج سایر پرونده‌های کثیرالشاکی بر اساس نوع اهمیت بطور قطع در این کارگروه مطرح و پس از بررسی همه جانبه تصمیم لازم و قانونی اتخاذ خواهد شد.

وی اظهار کرد: این کارگروه برای قضات جنبه مشورتی داشته تا قاضی رسیدگی کننده به پرونده بهتر و راحت‌تر بتواند تصمیم گیری کند.

حجت الاسلام خلیلی در ادامه بیان کرد: پرونده‌های کثیرالشاکی و مهم درکشور توسط این کارگروه شناسایی و با طرح هریک از این پرونده‌ها در کارگروه و بررسی همه جانبه پرونده و در نظر گرفتن همه ابعاد و اطلاع و زوایای پرونده به قاضی پرونده چه در مرحله رسیدگی و چه در مرحله اجرا مشورت لازم را در جهت احقاق حقوق من له الحق خواهد داد.

معاون اول دستگاه قضا همچنین گفت: در پرونده نگین غرب تلاش بسیاری شده تا به مطالبات شکات پاسخ داده شود و تا به امروز تصمیمات خوبی هم گرفته شده است که در ادامه آن تصمیمات مقرر شد نسبت به باقی مانده شکات و در جهت پرداخت مطالبات آنان اقدام لازم صورت پذیرد.

حجت الاسلام خلیلی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: هر کس به حقوق بیت‌المال و مردم دست‌اندازی کند، دستگاه قضایی با قدرت و بدون اغماض با او برخورد خواهد کرد.

معاون اول قوه قضاییه رمز موفقیت در حصول نتیجه در پرونده‌های کثیرالشاکی را در گرو هماهنگی و همکاری بین بخشی دانست و گفت: تمام دغدغه ما این است که از تشدد در پیگیری‌ها، ناهماهنگی‌ها و باز کردن راه برای فرصت‌طلبان جلوگیری کنیم.

حجت الاسلام خلیلی پس از استماع گزارشات ارائه شده در خصوص پرونده «نگین غرب» اظهار کرد: در خصوص این پرونده باید سخنی قانع‌کننده، مکفی و قابل دفاع برای مردم داشته باشیم.

در ادامه این نشست، القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص فرآیند رسیدگی قضایی به پرونده کثیرالشاکی «نگین غرب» گزارشی ارائه و مهم‌ترین چالش‌های موجود در زمینه رسیدگی به این پرونده را مورد بحث و بررسی قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: درخصوص پرونده کثیرالشاکی «نگین غرب» از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط گزارشاتی جامع و قابل بهره‌برداری ارائه و جمع آوری و نقاط کور و ابهامات روشن و شفاف شد.

در بخش دوم این نشست، بابایی قاضی رسیدگی کننده گزارشی از روند رسیدگی به پرونده «نگین غرب» ارائه کرد.

در نهایت پس از بحث و تبادل‌نظر در خصوص پرونده «نگین غرب» از قضات و مدیران قضایی مربوطه خواسته شده به صورت مستمر پرونده مذکور را جز به جز رسیدگی و با صدور رأی و احقاق حق و اجرای سریع عدالت برای متهمان به نفع مطالبه مالباختگان نگین غرب به سرانجام برسانند.

