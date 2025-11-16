پزشکیان در شورای راهبردی وزارت دفاع:
ظرفیتهای وزارت دفاع و نیروهای مسلح میتواند کمک بزرگی به ساماندهی ناترازیها کند
رئیس جمهور با بیان اینکه وزارت دفاع با توجه به مأموریتهایی که بر عهده دارد، میتواند نقش موثری در همراستا و همافزا کردن ظرفیتهای بخشهای مختلف کشور داشته باشد، گفت: ظرفیتها و توانمندیهای نیروهای مسلح میتواند در زمینه رفع مشکلات و ساماندهی ناترازیها کمک بزرگی برای دولت و کشور باشد.
به گزارش ایلنا، شورای راهبردی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، پیش از ظهر امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴، با حضور مسعود پزشکیان برگزار شد.
رئیس جمهور در بدو ورود به مجموعه وزارت دفاع، با حضور در یادمان شهدای گمنام، به مقام والای شهیدان ادای احترام کرد و سپس از بخشی از تاسیسات تخریب شده در اثر تجاوز رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بازدید کرد.
در ابتدای این نشست، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گزارش مبسوطی از اقدامات و برنامههای این وزارتخانه در زمینه ارتقای توانمندیهای دفاعی کشور و نیز همکاری با بخشهای دولتی و خصوصی، به ویژه همکاریهای فناورانه و تبادل توانمندیها و فناوریها، ارائه کرد.
امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده همچنین اقدامات وزارت دفاع در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور و پشتیبانیهای صورت گرفته از نیروهای مسلح را تشریح کرد.
پزشکیان نیز در این نشست با بیان اینکه به منظور عرض خدا قوت و قدردانی از مجموعه نیروهای وزارت دفاع در جمع شما حضور یافتم، اظهار داشت: با توجه به مأموریتهای وزارت دفاع، شما میتوانید نقش موثری در همراستا و همافزا کردن ظرفیتهای بخشهای مختلف کشور و هماهنگی برای سرریز شدن توانمندیها و دستاوردهای این وزارتخانه در عرصههای عمرانی، فنی و زیربنایی کشور داشته باشید.
رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه نیروهای مسلح کشور در عرصه نیروی انسانی نیز ظرفیتهای چشمگیری دارند، افزود: ظرفیتها و توانمندیهای نیروهای مسلح میتواند در زمینه رفع مشکلات و ساماندهی ناترازیها کمک بزرگی برای دولت و کشور باشد.
پزشکیان با اشاره به تجربه اداره جبههها در جنگ ۸ ساله تصریح کرد: در آن مقطع اقشار مختلف کسب و کار خود را تعطیل میکردند و برای کمک به کشور در جنگ به میدان میآمدند؛ امروز نیز حل مشکلات کشور نیاز به همان مدل مدیریت دارد و باید با مدیریت جهادی در عمل و نه تئوری بر مشکلات غلبه کنیم.
پزشکیان همچنین با بیان اینکه دشمن به خوبی میداند که صرفا با حمله نظامی نمیتواند جمهوری اسلامی را از پا درآورد، گفت: دشمنان به دنبال این هستند که به مشکلات اقتصادی و ناترازیها در زمینههای مختلف دامن بزنند تا برخی نارضایتیها را تشدید و بر موج آنها سوار شوند.
رئیس جمهور ساختار اداری فربه کشور و هزینههای ناشی از آن را از ریشههای تحمیل کسری بودجه و ناترازی منابع و هزینهها برشمرد و خاطرنشان کرد: همه تلاش خود را در دولت به کار گرفتهایم تا در تنظیم و تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، هزینهها را کاهش داده، از ناترازی آن با منابع جلوگیری و بهرهوری را ارتقا دهیم.
پزشکیان بر ضرورت ارتقای کارآمدی نظام اداری در کنار افزایش بهرهوری تأکید کرد و اظهار داشت: به هیچ وجهپذیرفتنی نیست که ما برای نظام اداری بودجه صرف کنیم و به کارکنان آن حقوق بدهیم، اما شاهد نارضایتی مردم از کیفیت خدمات اداری نیز باشیم.
رئیس جمهور وفاق و انسجام را عامل نجاتبخش کشور و غلبه بر مشکلات عنوان و تصریح کرد: متاسفانه ۴۷ سال است که به جای پرداختن به ریشهها، به دنبال آن بودیم که با تغییر افراد مشکلات را رفع کنیم. باید اصلاح را از خودمان آغاز کنیم و این مسیری است که در دولت چهاردهم در پیش گرفتهایم.