به گزارش ایلنا، نشست شورای قضایی و معاونین دادگستری کل استان البرز با حضور محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در سالن جلسات حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز برگزار شد. حسین فاضلی هریکندی در این نشست با تشریح وضعیت استان البرز در حوزه عملکرد قضایی گفت: بررسی داده‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد که روند ورودی پرونده به مراجع قضایی استان روند صعودی داشته است به طوری که از تعداد ۳۷۳ هزار فقره پرونده در سال ۱۳۹۸ با رشد بیش از ۳۱ درصدی به حدود ۴۸۷ هزار فقره پرونده در سال گذشته رسید.

رشد ۳۸ درصدی رسیدگی به پرونده‌ها

وی اضافه کرد: البته با وجود روند رو به رشد ورودی پرونده‌ها به محاکم استان، رسیدگی و خروجی پرونده‌ها نیز با تلاش و مساعی جهادی کارکنان قضایی و اداری دادگستری کل استان البرز رشد قابل توجهی داشته است و از ۳۶۳ هزار فقره در سال ۱۳۹۸ با رشد نزدیک به ۳۸ درصدی به حدود ۴۹۸ هزار فقره پرونده در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز متذکر شد: این تلاش‌ها منجر به این شده است که یکی از دغدغه‌های همزاد تشکیل استان البرز در بخش مربوط به حوزه قضایی استان یعنی «پرونده‌های مانده شعب» که باعث طولانی شدن رسیدگی‌ها و ایجاد نارضایتی در بین مراجعان می‌شد با کاهش قابل توجه ۳۲ درصدی همراه باشد و از نزدیک به ۷۷ هزار فقره پرونده در سال ۱۳۹۸ به ۵۱ هزار فقره پرونده در سال ۱۴۰۳ برسد.

ابلاغ ۹۸ درصدی اوراق قضایی

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با تشریح عملکرد دادگستری کل استان البرز در حوزه صدور ابلاغ الکترونیک قضایی بیان کرد: ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی در سال ۱۳۹۵ در استان فقط ۲۵ درصد بود که با تلاش‌های انجام شده در انتهای سال گذشته با جهش قابل توجه به ۹۸ درصد رسیده است؛ در شش ماهه نخست سال جاری نیز در مجموعه‌های قضایی استان بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار ابلاغیه صادر شده است که از این تعداد بیش از یک میلیون و ششصد هزار فقره در قالب ابلاغیه‌های الکترونیک بوده است که موجب صرفه جویی بیش از ۴۸ میلیارد تومانی در هزینه صدور و ابلاغ اوراق مختلف قضایی اعم از اخطاریه، احضاریه و دادنامه فقط در این مدت از سال جاری شده است.

قرعه کشی قرار‌های کارشناسی

وی یکی از دستاورد‌های استان که در راستای پیگیری و اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه بوده است «قرعه کشی قرار‌های کارشناسی» و توزیع عادلانه آن میان کارشناسان رسمی دادگستری بیان کرد و متذکر شد: در مسیر نهادینه سازی و اجرای قرعه کشی الکترونیکی ارجاع قرار‌های کارشناسی، «کمیته استانی نظارت بر امور کارشناسان و قرعه کشی» ذیل شورای معاونین دادگستری کل استان تشکیل شد و در نتیجه رصد منظم، هم اکنون ۴۱ درصد قرار‌ها از طریق قرعه کشی به کارشناسان ارجاع می‌شود که امیدواریم تا پایان سال جاری با رفع موانع و مشکلات سامانه‌ای، افزایش قابل توجهی در این حوزه داشته باشیم.