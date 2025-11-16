عراقچی در کنفرانس بینالمللی «حقوق بینالملل تحت تهاجم؛ تجاوز و دفاع»:
نخستین موشک جنگ اخیر به میز مذاکره ایران و آمریکا اصابت کرد/ هیچچیز جای دیپلماسی را نمیگیرد
وزیر امورخارجه در بخش گفتوگوی کنفرانس بینالمللی «حقوق بینالملل تحت تهاجم، تجاوز و دفاع» با تأکید بر اینکه «حمله نظامی اخیر به ایران، حملهای مستقیم به دیپلماسی بود»، گفت: اولین موشکی که شلیک شد به میز مذاکره ایران و آمریکا برخورد کرد؛ با این حال این جنگ ثابت کرد که هیچ راهی جز دیپلماسی وجود ندارد. اراده ما محکمتر شده و اکنون دوباره درخواستها برای مذاکره آغاز شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید عباس عراقچی در بخش گفتوگوی کنفرانس بینالمللی «حقوق بینالملل تحت تهاجم، تجاوز و دفاع» در پاسخ به اینکه «دیپلماسی در منطقه به کجا میرود و مذاکرات را چگونه میبینید؟ آیا دیپلماسی از بین رفته است یا هنوز میتواند مورد استفاده بشر قرار بگیرد؟» گفت: حمله نظامی اخیر به ایران، حمله به دیپلماسی بود. اولین موشکی که شلیک شد به میز مذاکرات ایران و آمریکا برخورد کرد، اما این جنگ نشان داد که هیچ چیز جز دیپلماسی وجود ندارد. آنها در این جنگ به هیچکدام از اهداف خود نرسیدند. تأسیسات ممکن است از بین برود و زیرساختها تخریب شود، اما اراده ما محکمتر شده است و اکنون درخواست برای مذاکره مجدداً شروع شده است و این طبیعی است، چراکه از طریق نظامی به مقصود خود نرسیدند.
وی ادامه داد: برای دیپلماسی و مذاکره راهحل وجود دارد. اولین قدم این است که بپذیریم مذاکره با دیکته کردن تفاوت دارد؛ در مذاکره دادوستد مطرح است، منافع متقابل مطرح است.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده همیشه برای مذاکره آمده است. ما هیچوقت میز مذاکره را ترک نکردیم، بلکه طرفهای مقابل این کار را کردند. در برجام آمریکا به دیپلماسی خیانت کرد و از آن خارج شد. این بار این خیانت به شکل دیگری مطرح شد؛ با حمله به ایران این خیانت صورت گرفت. دیپلماسی میتواند زنده باشد و راهکار نهایی برای حل اختلافات است، اما باید به ضوابط آن پایبند بود.
عراقچی گفت: جمهوری اسلامی ایران پایبند به راهحل دیپلماسی و گفتوگو برای حل مسائل، بهویژه در منطقه است.
وی ادامه داد: آمریکا به توافقی که محصول دیپلماسی بود و همه دنیا به خاطر آن جشن گرفته بود در سال ۲۰۱۵ خیانت کرد. این بار این خیانت به شکل بدتری مطرح شد. آمریکا و کشورهای غربی همواره به دنبال تحمیل تمایلات خودشان هستند. به نظر من دیپلماسی همچنان میتواند زنده باشد، همچنان راهکار نهایی برای حل اختلاف است، ولی باید به اصول و ضوابط آن پایبند بود.
وی در پاسخ به سؤال دوم این بخش از گفتوگو درباره اینکه «بعد از تجاوز به ایران به نظر میرسد ایران با یک اعتمادبهنفس جدیدی زندگی اجتماعی و هم زندگی بینالمللی خود را شروع کرده است. با توجه به پسا جنگ، چشمانداز کلی ایران و منطقه و ایران و جهان را چگونه میبینید؟» گفت: با توجه به تحرکات آغاز شده توسط ایران، آینده جمهوری اسلامی ایران را بسیار روشن میبینم. در واقعیت، ما توانستیم از یک جنگ بسیار شدید بگذریم. اهداف رژیم اسرائیل در این جنگ به هیچ وجه محقق نشد. در روزهای اول جنگ آنها خواهان تسلیم بیقیدوشرط ایران بودند و در روزهای پایانی جنگ، خواستار آتشبس بیقیدوشرط شدند. این تغییر به دلیل توانایی ایران بود. از همان روز اول جنگ، ایران توانست ظرف چند ساعت توانایی دفاعی خود را بازیابد و این توانایی هر روز گستردهتر شد. آسمان اسرائیل در اختیار موشکهای ایران بود. ایران توانست با موفقیت این جنگ را پشت سر بگذارد.
وزیر امور خارجه گفت: فناوری هستهای ایران همچنان باقی است. هر تأسیساتی که آسیب دیده میتواند دوباره ساخته شود.
عراقچی گفت: ما اکنون چند ماه بعد از جنگ ۱۲ روزه، به لحاظ نیروی دفاعی قویتر از قبلِ ۲۳ خرداد هستیم. تمام توان ما بازسازی شده است و ما از این جنگ درسهای زیادی یاد گرفتیم، نقاط ضعف و قوت خود و دشمن را به خوبی شناختیم و اگر اکنون جنگی تکرار شود، بهتر و قویتر از گذشته قادر به دفاع هستیم و این آمادگی ما، مانع جنگ است.
وی ادامه داد: جنگ ۱۲ روزه بر اساس یک محاسبه اشتباه دشمن صورت گرفت و آنها فکر میکردند ایران قادر به دفاع از خود نیست؛ اکنون قویتر از گذشته هستیم و این آمادگی برای جنگ، مانع مهمی برای جلوگیری از وقوع جنگ مجدد است.
عراقچی تصریح کرد: تحریمها قطعاً هزینهها و آسیبهایی وارد کرده است، اما این تحریمها هرگز باعث محدود شدن تواناییهای ایران نشده و ایران توانایی عبور از این مشکلات و حل آنها را دارد. آمریکا و دیگران باید بدانند که برای حل مسائل با ایران هیچ راهی جز دیپلماسی و استفاده از زبان کرامت و احترام با مردم ایران وجود ندارد. همانطور که پیش از این نشان دادیم، اگر با مردم ایران با زبان احترام و کرامت صحبت شود، مذاکرات موفقیتآمیز خواهد بود، اما اگر آنها از زبان دیگری استفاده کنند، ما نیز از زبان دیگری استفاده خواهیم کرد. اکنون با توجه به جنگ ۱۲ روزه و برجام، ما با دو تجربه روبهرو هستیم: در یکی، جهان موفقیت دیپلماسی را جشن گرفت و آمریکا به آن خیانت کرد، و در دیگری شاهد جنگ بودیم و ایران با همان زبان پاسخ آنها را داد. ایران برای هر دو مسیر آماده است.