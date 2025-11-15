لاریجانی با صدور پیامی درگذشت خواهر حجت الاسلام مروی را تسلیت گفت

به گزارش ایلنا، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با صدور پیامی درگذشت خواهر حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«اِنّا لله وَ اِنّا اِلَیهِ راجِعون»

حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ احمد مروی

تولیت محترم آستان قدس رضوی

درگذشت همشیره مکرمه را به جنابعالی، اهل بیت و بستگان محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه‌ی مغفوره، رحمت واسعه الهی مسألت می‌نمایم. امید است خداوند متعال، آن بانوی پرهیزگار را در جوار لطف شفیعه محشر، حضرت صدیقه اطهر (س)، مأوا داده. به شما و عموم بازماندگان، صبر و اجر، کرامت فرماید.

