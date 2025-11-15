خبرگزاری کار ایران
لاریجانی با صدور پیامی درگذشت خواهر حجت الاسلام مروی را تسلیت گفت

لاریجانی با صدور پیامی درگذشت خواهر حجت الاسلام مروی را تسلیت گفت
کد خبر : 1714405
دبیر شورای عالی امنیت ملی با صدور پیامی درگذشت همشیره حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با صدور پیامی درگذشت خواهر حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«اِنّا لله وَ اِنّا اِلَیهِ راجِعون»

حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ احمد مروی

تولیت محترم آستان قدس رضوی

درگذشت همشیره مکرمه را به جنابعالی، اهل بیت و بستگان محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه‌ی مغفوره، رحمت واسعه الهی مسألت می‌نمایم. امید است خداوند متعال، آن بانوی پرهیزگار را در جوار لطف شفیعه محشر، حضرت صدیقه اطهر (س)، مأوا داده. به شما و عموم بازماندگان، صبر و اجر، کرامت فرماید.

 

انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
