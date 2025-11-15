خبرگزاری کار ایران
نیروی دریایی سپاه نفتکش متخلف را در جنوب سواحل مکران توقیف کرد

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه خبر داد: در راستای صیانت از منافع و منابع ملت ایران نفتکش (Talara) توسط رزمندگان نیروی دریای سپاه توقیف شد.

به گزارش ایلنا، به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای از اعلام کرد: رزمندگان یگان های واکنش سریع نیروی دریایی سپاه دیروز صبح ساعت ۷:۳۰  پس از دستور مقام قضایی مبنی بر توقیف محموله  یک فروند نفتکش با  نام تجاری ( Talara) با  پرچم جزایر مارشال  به رصد تحرکات آن پرداخته و  اقدام به رهگیری و  توقیف آن  نمودند.

بر اساس این اطلاعیه نفتکش حامل ۳۰ هزار تن محموله مواد پتروشیمی و به مقصد سنگاپور در حال حرکت بود که امروز صبح به منظور رسیدگی به تخلفات به لنگرگاه هدایت گردید.

نیروی دریایی سپاه اعلام کرد که این عملیات در راستای وظایف قانونی و به منظور حفظ منافع و منابع ملی جمهوری اسلامی ایران و با دستور مقامات قضایی با موفقیت انجام شد که اطلاع رسانی دقیق آن نیازمند بررسی کامل محموله و بازرسی از نفتکش و مستندات آن بوده، که این امر با تلاش رزمندگان این نیرو با  موفقیت انجام و متخلف بودن نفتکش در حمل بار غیر مجاز محرز گردید.

 

