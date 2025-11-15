دیدار دبیرکل موتلفه با معاون شورای امنیت روسیه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی محمدعلی امانی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، در حاشیه اجلاس بریکس-اروپا و «کنفرانس آزادی برای ملت‌ها» در شهر سوچی، با دیمیتری مدودف، دبیرکل حزب روسیه متحد و رییس جنبش «آزادی برای ملت‌ها» و معاون شورای امنیت روسیه، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار نمایندگان دو کشور بر عزم خود برای تعمیق هرچه بیشتر روابط همه‌جانبه تاکید کردند. این دیدار در ادامه رایزنی‌های مستمر سیاسی بین دو کشور برگزار شد.

امانی در این دیدار با اشاره به اشتراکات ایران و روسیه در عرصه‌های مختلف، بر اهمیت تقویت همگرایی در برابر غرب تاکید کرد.

وی با اشاره به برگزاری اجلاس «آزادی برای ملت‌ها»، گفت: نقش اجلاس‌های بین‌المللی و مستقل در ایجاد فضای گفت‌وگوی برابر در عرصه بین‌الملل کلیدی است و همکاری‌های ایران و روسیه در چارچوب سازمان‌هایی مانند سازمان همکاری شانگهای و بریکس نمونه‌ای موفق از این همگرایی محسوب می‌شود.

تحکیم همکاری‌های حزبی، تبادل تجربه بین حزب موتلفه اسلامی و حزب روسیه متحد و تأکید بر گسترش همکاری‌های اقتصادی در حوزه‌ انرژی، حمل‌ونقل و فناوری‌های پیشرفته از محورهای این دیدار بود.

