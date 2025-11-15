خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار دبیرکل موتلفه با معاون شورای امنیت روسیه

دیدار دبیرکل موتلفه با معاون شورای امنیت روسیه
کد خبر : 1714100
لینک کوتاه کپی شد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با دبیرکل حزب روسیه متحد، رئیس جنبش آزادی برای ملت‌ها و معاون شورای امنیت روسیه دیدار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی محمدعلی امانی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، در حاشیه اجلاس بریکس-اروپا و «کنفرانس آزادی برای ملت‌ها» در شهر سوچی، با دیمیتری مدودف، دبیرکل حزب روسیه متحد و  رییس جنبش «آزادی برای ملت‌ها» و معاون شورای امنیت روسیه، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار نمایندگان دو کشور بر عزم خود برای تعمیق هرچه بیشتر روابط همه‌جانبه تاکید کردند. این دیدار در ادامه رایزنی‌های مستمر سیاسی بین دو کشور برگزار شد.

امانی در این دیدار با اشاره به اشتراکات ایران و روسیه در عرصه‌های مختلف، بر اهمیت تقویت همگرایی در برابر غرب تاکید کرد.

وی با اشاره به برگزاری اجلاس «آزادی برای ملت‌ها»، گفت: نقش اجلاس‌های بین‌المللی و مستقل در ایجاد فضای گفت‌وگوی برابر در عرصه بین‌الملل کلیدی است و همکاری‌های ایران و روسیه در چارچوب سازمان‌هایی مانند سازمان همکاری شانگهای و بریکس نمونه‌ای موفق از این همگرایی محسوب می‌شود.

تحکیم همکاری‌های حزبی، تبادل تجربه بین حزب موتلفه اسلامی و حزب روسیه متحد و تأکید بر گسترش همکاری‌های اقتصادی در حوزه‌ انرژی، حمل‌ونقل و فناوری‌های پیشرفته از محورهای این دیدار بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ