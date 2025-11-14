پیام تسلیت وزیر امور خارجه به تولیت آستان قدس رضوی
سید «عباس عراقچی» وزیر امور خارجه، در پیامی به حجت الاسلام والمسلمین مروی تولیت آستان قدس رضوی، درگذشت همشیره ایشان را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، متن پیام وزیر امور خارجه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ احمد مروی
تولیت محترم آستان قدس رضوی
خبر درگذشت همشیره مکرمه و مومنه جنابعالی موجب تاثر و تالم گردید.
اینجانب مصیبت وارده را به شما و خاندان معزز مروی و همه بستگان داغدار تسلیت میگویم.
از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه مغفوره آرامش و رحمت واسعه الهی و برای حضرتعالی و کلیه بازماندگان صبر و اجر مسئلت میکنم.