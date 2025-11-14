پیام تسلیت وزیر امور خارجه به تولیت آستان قدس رضوی

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ احمد مروی

تولیت محترم آستان قدس رضوی

خبر درگذشت همشیره مکرمه و مومنه جنابعالی موجب تاثر و تالم گردید.

اینجانب مصیبت وارده را به شما و خاندان معزز مروی و همه بستگان داغدار تسلیت می‌گویم.

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه مغفوره آرامش و رحمت واسعه الهی و برای حضرتعالی و کلیه بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌کنم.