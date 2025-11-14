خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پزشکیان درگفت‌وگوی تلفنی سران ایران و عراق؛

برگزاری شکوهمند انتخابات پارلمانی عراق مایه ارتقای عظمت این ملت است

برگزاری شکوهمند انتخابات پارلمانی عراق مایه ارتقای عظمت این ملت است
کد خبر : 1713987
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور برگزاری شکوهمند و آرام انتخابات پارلمانی اخیر عراق را دستاوردی ارزنده و مایه ارتقای اعتبار و عظمت این ملت دوست و برادر دانست و اظهار امیدواری کرد در دوره پیش‌رو نیز روابط و همکاری‌های فیمابین در تمام زمینه‌ها صمیمی‌تر و عمیق‌تر از قبل گسترش و ارتقا یابد.

به گزارش ایلنا،  مسعود پزشکیان در تماس تلفنی با محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، برگزاری شکوهمند و آرام انتخابات پارلمانی اخیر این کشور را دستاوردی ارزنده و مایه ارتقای اعتبار و عظمت ملت دوست و برادر عراق توصیف کرد.

رئیس جمهور همچنین با تبریک پیروزی آقای السودانی در این انتخابات افزود: امیدوارم در دوره پیش‌رو نیز روابط و همکاری‌های فیمابین در تمام زمینه‌ها صمیمی‌تر و عمیق‌تر از قبل گسترش و ارتقا یابد.

نخست وزیر عراق نیز در پاسخ، ضمن قدردانی از تماس تلفنی و تبریکات برادرانه دکتر پزشکیان، آن را گواه عمق روابط صمیمانه و توجه برادران ایرانی به سعادت و توفیق ملت عراق دانست و اظهار داشت: این ششمین انتخابات بعد از تغییر نظام سیاسی عراق در سال 2003 و انتخاباتی شفاف، آرام و موفق در سرتاسر کشور عراق بود.

محمد شیاع السودانی مهمترین دستاورد این انتخابات را، رقم خوردن بالاترین سطح مشارکت مردمی از سال 2015 تا به حال و گواه افزایش اعتماد به نظام سیاسی عراق دانست و تصریح کرد: ملت عراق در این انتخابات بار دیگر پایبندی خود را به تجربه و نظام دمکراتیکی که به دست آورده‌اند، نشان دادند. امیدواریم نتیجه این انتخابات در تداوم مسیر سازندگی و پیشرفت عراق در سال‌های اخیر تاثیر سازنده‌ای داشته باشد.

نخست وزیر عراق در پایان تاکید کرد که در دوره پیش‌رو نیز همچنان به دنبال افزایش سطح روابط و تقویت همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای با برادران ایرانی خود در همه زمینه‌ها هستیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ