در «رویداد ملی قهرمان»؛

تقریظ‌های رهبر انقلاب بر سه کتاب منتشر می‌شود

تقریظ‌های رهبر انقلاب بر سه کتاب منتشر می‌شود
در ایام شهادت حضرت فاطمةالزهرا سلام‌الله‌علیها و هفتۀ کتاب، مؤسسۀ پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی با هدف معرفی الگوهای واقعی و تبیین نقش‌آفرینی‌های زنان قهرمان ایرانی، تقریظ‌های رهبر معظّم انقلاب اسلامی بر سه کتاب «تب ناتمام»، «خانوم ماه» و «همسفر آتش و برف» را منتشر خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، این مراسم در قالب بیست و یکمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت و در جریان «رویداد ملی قهرمان» روز چهارشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴، در تالار وحدت تهران و همزمان در ۶۰ نقطه کشور برگزار خواهد شد.

 کتاب «تب ناتمام» روایت زندگی خانم شهلا منزوی مادر جانباز شهید حسین دخانچی از قم است که ۱۷ سال عاشقانه و صبورانه فرزند جانبازش را پرستاری کرده است. شهید «حسین دخانچی» سال ۱۳۶۳ در عملیات بدر جانباز قطع نخاع از ناحیه گردن شد و در سال ۱۳۸۱ به دلیل عوارض مجروحیت به شهادت رسید. زهرا حسینی مهرآبادی نویسنده‌ی کتاب و انتشارات حماسه‌ی‌یاران ناشر آن است.

«خانومْ ماه» داستانی از زندگی خانمْ‌ناز علی‌نژاد همسر شهید شیرعلی سلطانی اهل شیراز است. این داستان در سه فصل جداگانه روایت می‌شود و از زندگی و انتخاب‌های خانمْ‌ناز می‌گوید. ساجده تقی زاده نگارش این کتاب را بر عهده داشته و به‌نشر ناشر آن است.

«همسفر آتش و برف» رمان مستندی است از روایت خانم فرحناز رسولی همسر شهید سعید قهاری از زندگی پرفراز و نشیب این سردار شهید. انتشارات روایت فتح ناشر این کتاب و فرهاد خضری نویسنده آن است.

