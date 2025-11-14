مذاکره با کشوری که اعتراف به همکاری در حمله به ایران می کند، بی فایده و ذلت بار است

وی افزود: او به حمله ای افتخار می‌کند که در آن حدود هزار نفر از ملت ما، بهترین دانشمندان و فرماندهان ما در آن حمله شهید شده اند و باید از این حمله عذرخواهی کند نه افتخار! بهترین عکس العمل در برابر این مجرم این است که کشور را از جهت قدرت و قوت به نقطه‌ای برسانیم که او مجبور به عذرخواهی شود نه اینکه به او التماس کنیم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل با اشاره به چالش های اخیر بی بی سی و ترامپ گفت: ترامپ به خاطر یک شبه تهمت از بی بی سی، عکس العمل شدید نشان داد تهدید به شکایت کرد و یک میلیارد دلار غرامت طلب نمود و بر عذرخواهی ضرب العجل تعیین کرد و گفت باید مستند مزبور سریعاً از خروجی بی بی سی حذف شود او بخاطر یک شبه تهمت گفت این اتفاقی وحشتناک برای دموکراسی است.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل در نقد این اقدام او اظهار داشت: این اقدام ترامپ و سخنان او نشان داد که دنیا چگونه مبتلا به یک تبعیض وحشتناک شده است. رسانه های تحت امر آمریکا و خود رئیس جمهور آمریکا به طور مکرر تهمت ها و افتراهای صریح به افراد و گروه های غیر همسوی با آمریکا می زنند در نظر ترامپ آنها ایرادی ندارد اما اگر شبه تهمتی به رئیس جمهور آمریکا زده شود این ضربه وحشتناک به دموکراسی و مستلزم اخذ غرامت است. تهمت وحشتناک آن نیست که ترامپ می گوید تهمت وحشتناک این است که رئیس جمهور اسبق آمریکا به ملت ایران زد و گفت در دی ان ای ایرانی ها شرارت خوابیده است هنوز این تهمت وحشتناک از ذاکره ملت ایران حذف نشده است این تهمت، رکیک ترین تهمت در تاریخ روسای جمهور آمریکاست چون از غیب خبر می دهد. آمریکا به کشور ما نیز تهمت زد و گفت ایران محور شرارت است و حالا بعد از حادثه غزه معلوم شد که چه کشور محور شرارت است.

وی اضافه کرد: قبلاً آنها به ایران تهمت حامی تروریسم، کشور سرکش و کشور عاصی زده اند. باید به آنها گفت که شیعه عاصی ترین گروه در طول تاریخ در برابر زمام داران خودسر است و بخاطر همین خصوصیت در هر دوره خون شیعه از شمشیرها چکیده است. به تعبیر شهرستانی در ملل و نحل «لا تزال السیوف تقطر دماءهم» و شیعه این را از کربلا و نهضت سیدالشهداء به ارث برده است. آنها فقط به ایران و ایرانی ها تهمت و افتراء نزده اند بلکه کل دنیا را وحشی می دانند از یاد نبرده ایم که رئیس اتحادیه اروپا گفت: اروپا بهشت روی زمین است و اطراف ما جنگلی است که پر از حیوانات درنده است قبل از اینکه این حیوانات درنده به سراغ ما بیایند ما باید به سراغ آنها برویم!!! حال از ترامپ می پرسیم اگر یک شبه تهمت یک میلیارد دلار غرامت داشته باشد شما قطعاً با تهمت هایی که علیه ملت بزرگ ایران داشته اید هزاران میلیارد دلار به ما بدهکار هستید.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل افزود: کشورهای اسلامی یک به یک توسط قدرت اهریمنی حاکم بر دنیا به خرابه تبدیل می‌شود. لیبی، فلسطین، غزه، یمن، عراق، سوریه، لبنان، اتیوپی و حالا سودان و امت تماشاگر است‌. غرب صلیبی از اینکه در عالم اسلام قطب قدرت تشکیل شود و از اینکه خاورمیانه از سیطره آنها خارج شود به شدت نگران است اسرائیل نیز نیروی نیابتی و ژاندارم آنها در منطقه است. راهکار فقط قوی شدن و بیداری ملت‌های مسلمان است و حالا سودان به یک خرابه بزرگ تبدیل شده است فقط در شهر فاشر دو هزار نفر کشته شد و هنوز هم کشته می‌شود آمریکا قدرت دارد در عرض یک روز همه چیز را جمع کند ترامپ در غزه توانست صلح برقرار کند سودان که سخت تر از آن نیست چرا این کار را نکرد؟ علت آن این است که بنای آمریکا، اروپا و صهیونیزم بین‌الملل این است که در منطقه خاورمیانه فقط دو نوع کشور حق حیات دارد یا برده محض آمریکا باشد و خزانه خود را به روی آمریکا باز کند مثل کشورهای خلیج فارس و الا باید به ویرانه تبدیل شود تا اسرائیل نفس راحت بکشد. خرابی سوریه، یمن، سودان، لیبی و عراق همه از این باب است.

خطیب جمعه اردبیل ابراز کرد: آنها اسم کشوری را که از این قانون تبعیت نکند کشور عاصی، کشور سرکش و کشور حامی تروریسم می‌نامند. غصه بزرگ در حلقوم آنها ایران ماست آنها با ایران قوی مخالفند هر ایرانی که طالب ایران قوی است باید در برابر فزون خواهی آنها بایستد هر نظامی در ایران سر کار آمد اگر طالب عزت، حشمت، عظمت و شوکت ایران است باید با تمام توان به‌ طرف قوی شدن ایران حرکت کند. ما از دست آنها و از دهان گرگ خارج شده‌ایم ایران ما پنجاه سال دهان گرگی به نام آمریکا و انگلیس بود و ضرب المثل عشایر است که هر شکاری که از دست گرگ رها شود از آن به بعد هوشیاری او چند برابر بقیه می شود به همین جهت هوشیاری ملت ما فوق العاده و قلعه امنیت برای ایران در برابر گرگ‌ های انسان نما است.

وی در ادامه گفت: برای سودان باید خون گریست عمداً هر دو طرف درگیری را تقویت می‌کنند اما نه آن قدر که یک طرف غالب شود و جنگ تمام شود در نظر آنها باید جنگ تا حد تجزیه سودان ادامه یابد همچنان که قبلاً درگیری درست کردند دو میلیون از سودانی ها کشته شدند و راضی به رفراندوم و جدایی سودان جنوبی شدند.

حجت الاسلام و المسلمین عاملی یادآور شد: در آن روز که سودان جنوبی جدا شد اسرائیل در آنجا مستقر گشت. تمام ثروت سودان در سودان جنوبی است آنها عین این برنامه را برای ایران دارند عجیب است که سازمان ملل آن زمان با هلیکوپترهای خود برگزاری رفراندوم جدایی سودان جنوبی را در کل کشور سودان پخش کرد آن زمان عمر البشیر رئیس جمهور بود آمریکا اسم او را در لیست سیاه گذاشت و گفت اگر به رفراندوم راضی شوی اسم تو را از لیست سیاه پاک می‌کنم! و بعد از رفراندوم اسم او را پاک نکردند مشابه این را با جولانی انجام می دهند در خصوص سفر جولانی به آمریکا باید بیشتر صحبت کرد. چون بسیار عبرت آمیز است.

وی افزود: فردی که آمریکا او را تروریست می‌دانست و مدتی او را زندانی کرده بود و جزو اعضای القاعده و فرمانده اصلی داعش بود و آن قدر در نظر آمریکایی‌ها جنایت کرده بود که آنها برای سرش چه مرده چه زنده ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرده بودند. فرد مقبول آمریکا شد و در کاخ سفید از او پذیرایی و کلی از او تعریف کردند. این فقط یک چیز را ثابت می‌کند و آن اینکه تروریست و ارهابی بودن امر واقعی، حقیقی و نفس الامری نیست بلکه منافع آمریکا و اسرائیل است که مشخص می‌کند چه کسی تروریست و چه کسی ضد تروریسم است عین این معیار در مفاهیم دیگر مثل دیکتاتوری، دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و حیازت جایزه نوبل جاری است. مشاهده کردید که جایزه صلح نوبل را به زنی دادند که به محض انتخاب شدن از آمریکا خواست به ونزوئلا حمله کند. امیرالمومنین (ع) در توصیف دنیا هنگام بعثت پیامبر(ص) می فرماید الدنیا کاسفه النور ظاهره الغرور الان در روزگار ما دنیا دقیقاً مثل دوران بعثت کاسفه النور است یعنی ظلمت همه جا را فراگرفته است.

حجت الاسلام و المسلمین عاملی گفت: هیچ کس باور نمی‌کرد که فردی که یک سال پیش تحت تعقیب آمریکا بود و نفر اول لیست تروریست‌ها قرار گرفته بود مهمان با احترام کاخ سفید ‌شود. آمریکا مزد خوبی به جولانی داد او را از در عقبی کاخ سفید پذیرفت و این در عرف آمریکا به این معنی است که حکومت او موقتی است. اینکه آمریکا او را از در عقبی کاخ سفید پذیرفت و خیلی خشک با او برخورد کرد به این معنی است که ترامپ الشرع را نماینده موقت خود برای پیمان‌های بین‌المللی در سوریه می‌داند و او را به عنوان یک رئیس قبول ندارد چون در او عناصر یک شخصیت بزرگ مثل سایر روسا را نمی‌بیند.

خطیب جمعه اردبیل تصریح کرد: علت اینکه آمریکا او را از در عقبی وارد کاخ سفید کرد این است که می‌خواهد به او بگوید تنازلاتی که کردی و امتیازاتی که به اسرائیل و آمریکا دادی کم است و باید زیادش کنی تا به صورت رسمی شما را در کاخ سفید بپذیرم. مصیبت این است که شروط ترامپ پایان ندارد و الشرع بیچاره باید به طور مداوم امتیاز بدهد از او خواست که به پیمان آبراهام بپیوندد و اسرائیل را به رسمیت بشناسد و عادی سازی روابط نماید آسمان خود را برای همیشه روی اسرائیل و آمریکا باز کند. تمام فرماندهان و گروه‌های فلسطینی را از سوریه خارج کند و در یک کلمه تحت وصایت و قیمومیت آمریکا در بیاید. به او گفت باید از ارتفاعات جولان چشم بپوشی جولان از این به بعد ملک اسرائیل است.

حجت الاسلام و المسلمین عاملی گفت: توجه شود که ترامپ در دور اول ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۹ با یک نوشته رسمی جولان سوریه را به اسرائیل هدیه کرد این اقدام او نشان می دهد که آمریکا کل دنیا را ملک خود می داند و عملاً می گوید الشرق لنا و الغرب لنا والاینجا لنا و الآنجا لنا والهمه جا لنا!!! از الشرع تعهد گرفتند که باب جهاد برای آزادی قدس را باید همیشه ببندد و نگذارد کسی به این ایده و رای نزدیک شود و آن را به زبان بیاورد. به او گفت حق نداری به مناطق حاکمیت اسرائیل نزدیک شوی حق نزدیک شدن به« سویداء» و «درعا» را نداری همچنین دستور داد که به زودی مناطق دروزی‌ها را از سوریه جدا خواهیم کرد در این مناطق دولت دروزی تشکیل خواهد شد و هیچ ربطی به سوریه و دمشق نخواهد داشت و الشرع بیچاره فقط می‌گفت بله بله! چشم چشم! او درست مثل یک طفل در برابر ترامپ بود.

امام جمعه اردبیل افزود: از جولانی تعهد گرفتند که به آمریکا مجوز احداث بزرگترین پایگاه نظامی در خاورمیانه در بیخ گوش اسرائیل بدهد و خود را ملزم به حفظ امنیت اسرائیل نماید و راضی باشد که اسرائیل اجازه تفتیش در تمام نقاط سوریه را داشته باشد این ها همه کاملاً نقض حاکمیت ملی سوریه بود در مذاکره او با ترامپ یک کلمه از تجاوزات روزانه اسرائیل به قلمرو سوریه حرفی به میان نیامد و این ذلتی است که بالاتر از آن ذلت نیست او حتی از برداشتن تحریم قیصر استنکاف کرد بلکه آن را تعلیق کرد تا مثل شمشیر سامورایی بالای سر احمد الشرع باشد تا دست از پا خطا نکند.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطر نشان کرد: ترامپ اهانت‌ها به الشرع کرد اولاً استقبال رسمی نکرد و خبری از پرچم سوریه نبود در عکسی هم که انداخته‌اند ترامپ نشسته و الشرع مثل سرباز او در کنارش ایستاده است و آماده خدمت است همه این‌ها اهانت به ملت بزرگ سوریه و اهانت به تمام عرب بود کسانی که در فضای مجازی کشورهای عربی حضور دارند کاملاً می دانند که ملت بزرگ سوریه در برابر این اهانت ها و امتیاز دهی ها خون می گرید. شان این ملت بزرگ واقعاً شکست.

وی در ادامه ابراز کرد: این برای ملت سوریه بسیار سخت است که ترامپ یک کلمه از محدود شدن دشمنی های اسرائیل به سوریه حرف نزد چند مدت پیش اسرائیل در قلب دمشق به کاخ الشرع حمله کرد الان هم هر روز حمله می‌کند. همان لحظه که جولانی با افسران آمریکایی بیلیارد یا گلف بازی می‌کرد اسرائیل پرچم خود را در قنیطره بالا برد و سرود ملی اسرائیل را پخش کرد! در همان لحظه که الشرع با افسران آمریکایی در محوطه کاخ سفید بسکتبال بازی می‌کرد تا خود را آماده ملاقات با ترامپ کند اسرائیل با تانک‌های خود در مناطق مختلف سوریه مشغول جنایت بود و با احداث پست‌های نظامی کشاورزان سوری را از محصولات خود محروم و بیچاره کرد. سادات رئیس جمهور مقبور مصر می گفت: لا سیاسه فی الدین و لا دین فی السیاسه اما جولانی عملاً می گوید: لا کرامه فی السیاسه و لا کرامه فی الحیاه بالاساس هیچ کرامت و آقایی در سیاست وجود ندارد و بلکه اساساً مفهومی به نام کرامت در زندگی وجود ندارد. هر چیزی قابل فروش است مقابل امتیازاتی که طرف مقابل می دهد.

حجت الاسلام و المسلمین عاملی گفت: یک مطلب بسیار مهم در خصوص جولانی این است که اصحاب او یعنی همان داعشی‌ها که جنگ با بشار اسد را مقدس می‌دانستند تمام معاملات خیانت بار او با اسرائیل و آمریکا را می‌بینند اما یک کلمه حرف نمی‌زنند و کاملاً ساکت هستند این نشان می‌دهد که داعش مصنوع آمریکا و مصنوع اسرائیل است همچنان که خانم کلینتون به آن تصریح کرد.

وی در پایان افزود: جولانی بعد از بازگشت از آمریکا اعلام کرد با تمام توان با داعش خواهد جنگید! در حالی که سال‌های متمادی فرمانده داعش در سوریه بود و اینگونه است که ملت‌ها را استهزاء می‌کنند کرامت آنها را می‌شکنند و با سرنوشت ملت‌های مسلمان و کشورهای مسلمان بازی می‌کنند خداوند فرموده: «ولله العزه جمیعا» یعنی در هر جا هر گونه عزتی دیده شود منشا آن ارتباط با خداست. عزت بین المللی که ایران عزیز ما پیدا کرده است مرهون اعتماد به خدا و توکل بر خداست.