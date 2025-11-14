امام جمعه مشهد با بیان اینکه ظاهر وضعیت کشور با واقعیت متفاوت است، اظهار کرد: آنچه امروز برای ما قابل توجه است، تحلیل موقعیت خاص امروز ما در کشور است؛ آنچه ما در ظاهر حس می‌کنیم با واقعیت متفاوت است. در ظاهر دشمن با تهدید و سایه جنگ سعی دارد فعالیت‌های ابتکاری و فناوری‌های ما را متوقف کند و از سوی دیگر کمبودها و ناترازی‌های داخلی زندگی مردم را دچار اضطراب کرده است.

وی افزود: هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه ثابت کرده است که حتی با وجود این فشارها، سلطه بر مردم ایران با هیچ محاسبه‌ای ممکن نیست.

آیت‌الله علم‌الهدی دو عامل اصلی قدرت کشور را جوانان با ایمان و مردم متدین دانست و گفت: جوانان ما با ازخودگذشتگی، روحیه جهادی، ابتکار، ایمان و شهامت پای دین و نظام ایستاده‌اند؛ مردم متدین نیز نظام را ضامن اجرایی دین خود می‌دانند و در عرصه نظام پایدار می‌مانند.

وی تصریح کرد: دشمن با هیچ تجهیزات و قدرتی نمی‌تواند بر ما مسلط شود، اما تلاش دارد این دو سرمایه عظیم را تضعیف کند؛ دشمن می‌خواهد حضور و وابستگی مردم به نظام اسلامی را کاهش دهد و غیرت، مردانگی و شهامت نسل جوان را تا اندازه‌ای در سیاه‌چاله شهوت‌رانی‌ها و بی‌بندوباری‌ها دفن کند.

امام جمعه مشهد با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور اظهار داشت: فشار اقتصادی تنها در مسئله توسعه و رشد اقتصادی نیست، بلکه سفره مردم کوچک شده و درآمدها به هزینه‌ها نمی‌رسد. زندگی مردم تحت فشار گرانی و افزایش قیمت اجناس قرار دارد.

وی ادامه داد: دشمن حساب می‌کند مردمی که تا این حد تحت فشار هستند، بی‌تفاوت شده و دست از نظام برمی‌دارند. مسئولین ما باید توجه کنند؛ امروز هیچ مسئله اقتصادی غیرقابل حلی در کشور وجود ندارد مسائل مربوط به گاز، برق، آب، احتکار و گران‌فروشی کاملاً قابل حل هستند.

آیت‌الله علم‌الهدی افزود: حل مسائل اقتصادی نیازمند اقتدار و قدرت است. کسی که برنج را احتکار و سفره مردم را خالی می‌کند، دستیار درجه یک آمریکا و اسرائیل است و باید با او برخورد شود رئیس قوه قضاییه نیز اعلام کرده است هر کس قدمی بر ضد معیشت مردم بردارد، دستیار دشمن است و باید با او برخورد شود.

وی تأکید کرد: مسئله فساد اقتصادی و معیشت مردم تنها با حرکت جهادی مسئولان قابل حل است. نظام ما مقتدر است و هیچ کس نباید جرأت کند شریک آمریکا و اسرائیل شود و به سفره مردم حمله کند.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه دشمن تلاش دارد زیر پای جوانان را خالی کند، ادامه داد: او می‌خواهد جوانان ما را از عرصه نظام بیرون بکشد و برای این منظور فحشا، منکرات شرعی و بی‌بندوباری‌ها را گسترش می‌دهد.

وی به وضعیت فضای مجازی اشاره کرد و گفت: تولید محتوا در فضای مجازی نباید آزاد گذاشته شود. انتشار کلیپ‌های هنجارشکن از آزادی دزد و قاتل بدتر است. متأسفانه گوشی‌های همراه والدین در دست کودکان قرار می‌گیرد و آن‌ها با صحنه‌های هنجارشکن مواجه می‌شوند.

آیت‌الله علم‌الهدی همچنین نسبت به فیلم‌ها و سریال‌های خانگی هشدار داد و گفت: بازار هر فیلم یا سریالی که ساخته می‌شود، نباید برای خانواده‌ها پخش شود. آموزش دخانیات، مشروبات الکلی در مقابل چشم نوجوانان در بحران غریزه جنسی، خطر و جنایت بزرگی است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: این موارد آزادی نیست؛ با مسئله بی‌حجابی باید مقابله شود. بی‌حجابی به برهنگی رسیده و مسئولین دستگاه‌های اجرایی هیچ احساس خطری نمی‌کنند. همه باید نسبت به این وضعیت مسئول باشند.

سبک زندگی فاطمی

آیت الله علم الهدی در خطبه عبادی نماز جمعه با اشاره به ایام فاطمیه گفت: مهندسی آرزوها یکی از ضروری‌ترین آموزه‌های فاطمی برای زندگی فردی و اجتماعی است. آرزوها باید با انسانیت و مسیر عبودیت هماهنگ شوند.

عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: زندگی بدون آرزو ممکن نیست؛ آرزوها موتور محرک انسان هستند، اما انتخاب نادرست آرزوها سبب بدبختی، افسردگی و انحراف فردی و اجتماعی می‌شود. آرزوهای انسان می‌توانند حیوانی یا انسانی باشند و باید متناسب با شأن و کرامت انسانی سامان یابند.

آیت‌الله علم‌الهدی به داستانی از زندگی حضرت زهرا (س) اشاره کرد و گفت: حضرت زهرا (س) از پیامبر درخواست انگشتر یاقوت کردند، اما با دعا و توسل به خداوند، تمایل خود را به سوی قرب الهی تغییر دادند. پیام اصلی این قصه این است که انتخاب آگاهانه و مهندسی‌شده آرزوها انسان را به کمال و سعادت می‌رساند.

وی افزود: گام نخست شناخت آرزوهای متناسب با شان انسانی است و سپس انتخاب معطوف به قرب الهی باید جایگزین آرزوهای ناسازگار شود.

امام جمعه مشهد با تأکید بر نقش حوزه علمیه و نهادهای تربیتی و فرهنگی گفت: مبلغان، معلمان و والدین می‌توانند با الگوپذیری از سیره اهل‌بیت (ع) مهارت انتخاب آرزوهای متناسب با کرامت انسانی را به جوانان آموزش دهند. این امر باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود تا نسل نو گرفتار آمال بی‌پایان و زیان‌آور نشود.

وی در پایان خطاب به مسئولین افزود: با اقتدار، جهاد و احساس مسئولیت در برابر خداوند، همه مسائل داخلی قابل حل و اصلاح است و هیچ مانعی بر سر راه حرکت جهادی وجود ندارد.