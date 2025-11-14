امام جمعه شهرکرد با قرائت آیه «وَ کَم مِّن نَبِیٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کَثِیرٌ…» تأکید کرد: بسیجیان در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن، همواره از این آیه الهام گرفته‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین فاطمی با بیان اینکه ربیون ـ به‌گفته مفسران همچون علامه طباطبایی ـ انسان‌هایی خدایی و مجاهدانی صادق بوده‌اند، افزود: یاران پیامبران الهی در برابر سختی‌ها سست نشدند، ضعف پیدا نکردند و دچار تردید نشدند.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به نمونه‌هایی از مجاهدت حضرت علی‌اکبر(ع)، حضرت قاسم(ع) و اصحاب سیدالشهدا(ع)، این شجاعت و استقامت را مصداق الهام‌گیری از همین آیات دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی گفت: خداوند صابران را دوست دارد و به همین دلیل امام راحل و رهبر معظم انقلاب همواره ملت ایران را به صبر و شکیبایی توصیه کرده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری افزود: یاران پاک‌باز پیامبران در کنار تمام مجاهدت‌ها، با زبان استغفار و تضرع از خداوند می‌خواستند گناهان و کوتاهی‌هایشان را ببخشد و قدم‌هایشان را در مسیر حق ثابت نگه دارد.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به وعده الهی درباره نابودی ظالمان، تأکید کرد: همه چیز جز خدا فانی است و انسان باید مسیر خود را درست انتخاب کند.

امام جمعه شهرکرد ضمن گرامیداشت هفته بسیج و تبریک این ایام به ملت ایران، به شخصیت شهیدان مهدی و مجید زین‌الدین پرداخت و با نقل سخنی از سردار شهید سلیمانی گفت: اگر می‌خواهید جوان امروز با خواندن یک کتاب به وجد بیاید، زندگی شهید زین‌الدین را بخواند.

امام جمعه شهرکرد به استعداد، تواضع، شجاعت و مدیریت کم‌نظیر شهید مهدی زین‌الدین اشاره کرد و او را الگویی بی‌بدیل برای جوانان دانست.

امام جمعه شهرکرد در ادامه به تحولات اخیر در عرصه بین‌الملل اشاره و تأکید کرد: تلاش آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان برای ایجاد اجماع جهانی علیه ایران ناکام ماند و همراهی‌نکردن روسیه و چین در شورای امنیت، اراده آنان را متزلزل کرد.

خطیب جمعه شهرکرد همچنین با خطاب قرار دادن مسئولان تأکید کرد: برخی سیاست‌های اقتصادی باید بازنگری شود.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: سپردن قیمت‌گذاری به دست تولیدکنندگان کلان نه‌تنها رقابت ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش قیمت منجر شود برهمین آسای خواستار توجه جدی مجلس و مسئولان به این موضوع هستیم تا مردم دچار فشار بیشتر نشوند.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه، روحانیون، مؤمنان و فعالان فرهنگی را به برگزاری پرشور مراسم‌ها و جلسات خانگی دعوت کرد و افزود: دستگاه‌های دولتی نیز باید با نصب پرچم‌ها و برگزاری مجالس مناسب، در این امر مشارکت کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان با تشکر از اقدامات شهرداری، از جمله پروژه روگذر و ساماندهی سرویس‌های بهداشتی و وضوخانه امامزادگان شهرکرد، خواست شهرداری در فضاسازی شهری برای مناسبت‌های مذهبی نیز فعال‌تر باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی با اشاره به اهمیت بزرگداشت شعائر الهی اظهار کرد: نصب پرچم‌ها و نشانه‌های عزاداری در ایام فاطمیه و محرم نه اسراف است و نه تبذیر، بلکه نشانه تعظیم شعائر الهی است و قطعاً برای مغازه‌داران و فعالان شهری برکت معنوی خواهد داشت.