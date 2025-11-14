خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سیاست‌های غلط قیمت‌گذاری مردم را آزار می‌دهد

سیاست‌های غلط قیمت‌گذاری مردم را آزار می‌دهد
کد خبر : 1713977
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: سپردن قیمت‌گذاری به تولیدکنندگان کلان موجب فشار بیشتر بر مردم می‌شود و مجلس باید فوری اصلاحات لازم را انجام دهد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی، نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرکرد، با گرامیداشت فرا رسیدن هفته بسیج اظهار داشت: بسیج یادآور روحیه اسلامی و انقلابی توأم با ایثار، فداکاری و ازخودگذشتگی است و ماهیت این نهاد الهام‌گرفته از آیات قرآن کریم است.

امام جمعه شهرکرد با قرائت آیه «وَ کَم مِّن نَبِیٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کَثِیرٌ…» تأکید کرد: بسیجیان در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن، همواره از این آیه الهام گرفته‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین فاطمی با بیان اینکه ربیون ـ به‌گفته مفسران همچون علامه طباطبایی ـ انسان‌هایی خدایی و مجاهدانی صادق بوده‌اند، افزود: یاران پیامبران الهی در برابر سختی‌ها سست نشدند، ضعف پیدا نکردند و دچار تردید نشدند.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به نمونه‌هایی از مجاهدت حضرت علی‌اکبر(ع)، حضرت قاسم(ع) و اصحاب سیدالشهدا(ع)، این شجاعت و استقامت را مصداق الهام‌گیری از همین آیات دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی گفت: خداوند صابران را دوست دارد و به همین دلیل امام راحل و رهبر معظم انقلاب همواره ملت ایران را به صبر و شکیبایی توصیه کرده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری افزود: یاران پاک‌باز پیامبران در کنار تمام مجاهدت‌ها، با زبان استغفار و تضرع از خداوند می‌خواستند گناهان و کوتاهی‌هایشان را ببخشد و قدم‌هایشان را در مسیر حق ثابت نگه دارد.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به وعده الهی درباره نابودی ظالمان، تأکید کرد: همه چیز جز خدا فانی است و انسان باید مسیر خود را درست انتخاب کند.

امام جمعه شهرکرد ضمن گرامیداشت هفته بسیج و تبریک این ایام به ملت ایران، به شخصیت شهیدان مهدی و مجید زین‌الدین پرداخت و با نقل سخنی از سردار شهید سلیمانی گفت: اگر می‌خواهید جوان امروز با خواندن یک کتاب به وجد بیاید، زندگی شهید زین‌الدین را بخواند.

امام جمعه شهرکرد به استعداد، تواضع، شجاعت و مدیریت کم‌نظیر شهید مهدی زین‌الدین اشاره کرد و او را الگویی بی‌بدیل برای جوانان دانست.

امام جمعه شهرکرد در ادامه به تحولات اخیر در عرصه بین‌الملل اشاره و تأکید کرد: تلاش آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان برای ایجاد اجماع جهانی علیه ایران ناکام ماند و همراهی‌نکردن روسیه و چین در شورای امنیت، اراده آنان را متزلزل کرد.

خطیب جمعه شهرکرد همچنین با خطاب قرار دادن مسئولان تأکید کرد: برخی سیاست‌های اقتصادی باید بازنگری شود.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: سپردن قیمت‌گذاری به دست تولیدکنندگان کلان نه‌تنها رقابت ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش قیمت منجر شود برهمین آسای خواستار توجه جدی مجلس و مسئولان به این موضوع هستیم تا مردم دچار فشار بیشتر نشوند.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه، روحانیون، مؤمنان و فعالان فرهنگی را به برگزاری پرشور مراسم‌ها و جلسات خانگی دعوت کرد و افزود: دستگاه‌های دولتی نیز باید با نصب پرچم‌ها و برگزاری مجالس مناسب، در این امر مشارکت کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان با تشکر از اقدامات شهرداری، از جمله پروژه روگذر و ساماندهی سرویس‌های بهداشتی و وضوخانه امامزادگان شهرکرد، خواست شهرداری در فضاسازی شهری برای مناسبت‌های مذهبی نیز فعال‌تر باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی با اشاره به اهمیت بزرگداشت شعائر الهی اظهار کرد: نصب پرچم‌ها و نشانه‌های عزاداری در ایام فاطمیه و محرم نه اسراف است و نه تبذیر، بلکه نشانه تعظیم شعائر الهی است و قطعاً برای مغازه‌داران و فعالان شهری برکت معنوی خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ