سیاستهای غلط قیمتگذاری مردم را آزار میدهد
نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری با انتقاد از سیاستهای اقتصادی دولت گفت: سپردن قیمتگذاری به تولیدکنندگان کلان موجب فشار بیشتر بر مردم میشود و مجلس باید فوری اصلاحات لازم را انجام دهد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی، نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری، در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرکرد، با گرامیداشت فرا رسیدن هفته بسیج اظهار داشت: بسیج یادآور روحیه اسلامی و انقلابی توأم با ایثار، فداکاری و ازخودگذشتگی است و ماهیت این نهاد الهامگرفته از آیات قرآن کریم است.
امام جمعه شهرکرد با قرائت آیه «وَ کَم مِّن نَبِیٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کَثِیرٌ…» تأکید کرد: بسیجیان در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن، همواره از این آیه الهام گرفتهاند.
حجت الاسلام والمسلمین فاطمی با بیان اینکه ربیون ـ بهگفته مفسران همچون علامه طباطبایی ـ انسانهایی خدایی و مجاهدانی صادق بودهاند، افزود: یاران پیامبران الهی در برابر سختیها سست نشدند، ضعف پیدا نکردند و دچار تردید نشدند.
امام جمعه شهرکرد با اشاره به نمونههایی از مجاهدت حضرت علیاکبر(ع)، حضرت قاسم(ع) و اصحاب سیدالشهدا(ع)، این شجاعت و استقامت را مصداق الهامگیری از همین آیات دانست.
حجتالاسلام والمسلمین فاطمی گفت: خداوند صابران را دوست دارد و به همین دلیل امام راحل و رهبر معظم انقلاب همواره ملت ایران را به صبر و شکیبایی توصیه کردهاند.
نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری افزود: یاران پاکباز پیامبران در کنار تمام مجاهدتها، با زبان استغفار و تضرع از خداوند میخواستند گناهان و کوتاهیهایشان را ببخشد و قدمهایشان را در مسیر حق ثابت نگه دارد.
نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به وعده الهی درباره نابودی ظالمان، تأکید کرد: همه چیز جز خدا فانی است و انسان باید مسیر خود را درست انتخاب کند.
امام جمعه شهرکرد ضمن گرامیداشت هفته بسیج و تبریک این ایام به ملت ایران، به شخصیت شهیدان مهدی و مجید زینالدین پرداخت و با نقل سخنی از سردار شهید سلیمانی گفت: اگر میخواهید جوان امروز با خواندن یک کتاب به وجد بیاید، زندگی شهید زینالدین را بخواند.
امام جمعه شهرکرد به استعداد، تواضع، شجاعت و مدیریت کمنظیر شهید مهدی زینالدین اشاره کرد و او را الگویی بیبدیل برای جوانان دانست.
امام جمعه شهرکرد در ادامه به تحولات اخیر در عرصه بینالملل اشاره و تأکید کرد: تلاش آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان برای ایجاد اجماع جهانی علیه ایران ناکام ماند و همراهینکردن روسیه و چین در شورای امنیت، اراده آنان را متزلزل کرد.
خطیب جمعه شهرکرد همچنین با خطاب قرار دادن مسئولان تأکید کرد: برخی سیاستهای اقتصادی باید بازنگری شود.
نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: سپردن قیمتگذاری به دست تولیدکنندگان کلان نهتنها رقابت ایجاد نمیکند، بلکه میتواند به افزایش قیمت منجر شود برهمین آسای خواستار توجه جدی مجلس و مسئولان به این موضوع هستیم تا مردم دچار فشار بیشتر نشوند.
امام جمعه شهرکرد با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه، روحانیون، مؤمنان و فعالان فرهنگی را به برگزاری پرشور مراسمها و جلسات خانگی دعوت کرد و افزود: دستگاههای دولتی نیز باید با نصب پرچمها و برگزاری مجالس مناسب، در این امر مشارکت کنند.
نماینده ولیفقیه در استان با تشکر از اقدامات شهرداری، از جمله پروژه روگذر و ساماندهی سرویسهای بهداشتی و وضوخانه امامزادگان شهرکرد، خواست شهرداری در فضاسازی شهری برای مناسبتهای مذهبی نیز فعالتر باشد.
حجتالاسلام والمسلمین فاطمی با اشاره به اهمیت بزرگداشت شعائر الهی اظهار کرد: نصب پرچمها و نشانههای عزاداری در ایام فاطمیه و محرم نه اسراف است و نه تبذیر، بلکه نشانه تعظیم شعائر الهی است و قطعاً برای مغازهداران و فعالان شهری برکت معنوی خواهد داشت.