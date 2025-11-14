خبرگزاری کار ایران
پیام تسلیت پزشکیان به تولیت آستان قدس رضوی

پیام تسلیت پزشکیان به تولیت آستان قدس رضوی
رئیس جمهور درگذشت خواهر حجت الاسلام والمسلمین احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی درگذشت خواهر مکرمه و پرهیزکار حجت الاسلام والمسلمین احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی را به وی و خاندان معزز مروی و همه بستگان داغدار تسلیت گفت و از خداوند متعال برای آن مرحومه  آرامش و رحمت ابدی و برای بازماندگان صبر و اجر طلب کرد.

 

 متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ احمد مروی
تولیت محترم آستان قدس رضوی

درگذشت همشیره مکرمه و پرهیزکار جنابعالی را به شما و خاندان معزز مروی و همه بستگان داغدار تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آن مرحومه  آرامش و رحمت ابدی، برای بازماندگان صبر و اجر و برای جنابعالی عزت و سلامت و توفیق روزافزون را طلب می‌کنم.

مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام/
