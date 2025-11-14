پیام تسلیت پزشکیان به تولیت آستان قدس رضوی

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ احمد مروی

تولیت محترم آستان قدس رضوی

درگذشت همشیره مکرمه و پرهیزکار جنابعالی را به شما و خاندان معزز مروی و همه بستگان داغدار تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آن مرحومه آرامش و رحمت ابدی، برای بازماندگان صبر و اجر و برای جنابعالی عزت و سلامت و توفیق روزافزون را طلب می‌کنم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران