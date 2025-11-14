خبرگزاری کار ایران
معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری

پزشکیان در تصمیم‌گیری شجاع است و دولت در عمل عاجز نیست

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری با بیان اینکه بخش بزرگی از مشکلات، میراث دهه‌ها بی‌توجهی و سهل‌انگاری است بر اهمیت حمایت ملی، تاکید کرد و گفت: رئیس‌جمهوری در تصمیم‌گیری شجاع است و دولت در عمل عاجز نیست.

به گزارش ایلنا، مهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ناامیدی، ناامنی، نارضایتی گسترده و نگرانی نسبت به آینده بخش مهمی از عملیات روانی دشمنان ایران است. مشکلاتی وجود دارد که بخش بزرگی از آن میراث دهه‌ها بی‌توجهی و سهل‌انگاری است.

 

رئیس‌جمهور در تصمیم‌گیری شجاع است و دولت در عمل عاجز نیست. به شرط همراهی و حمایت ملی، آینده روشن است.»

