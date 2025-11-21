سیدکامل تقوی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم در مجلس در پاسخ به اینکه دولت برای تحقق رشد ۸ درصدی چه برنامه‌ای دارد، گفت: دولت بحثی دارد مبنی بر این که تعداد زیادی از احکام برنامه قابلیت اجرایی ندارد. برنامه که نباید آرمان گرایانه تنظیم شود. باید قابلیت اجرایی داشته باشد.

دبیر هیات دولت تاکید کرد: در این زمینه بیش از ۱۰۰ حکم قانونی کار کارشناسی شده است که آن‌ها قابلیت اجرایی ندارند در دولت هم بحث شد با توجه به کتابچه‌ای که سازمان برنامه و بودجه در اختیار مجلس قرار داده است که این‌ها قابلیت اجرایی ندارند، به شکل لایحه به مجلس اعلام شود.

وی در خصوص این که لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ چه زمانی به مجلس ارسال خواهد شد، گفت: ان‌شاالله در زمان قانونی ارسال خواهد شد و شاید از هفته آینده در دستور کار دولت قرار گیرند.

تقوی نژاد در رابطه با برگزاری جشن ملی که رییس‌جمهور وعده آن را داده است، گفت: رئیس‌جمهور دستور داده‌اند که وزارت ارشاد با توجه به اینکه قهرمانان و پهلوانان ما مدال‌های افتخاری را کسب کرده‌اند، اقداماتی به عمل آورد تا مردم مطابق این قهرمانی شاد باشند. بنابراین، وزارت ارشاد مأموریت یافته است که چارچوب مشخصی برای اینکه به نوعی مردم شادی خود را ابراز کنند و در جشن‌ها شرکت کنند. هنوز وزارت ارشاد مکان آن را مشخص نکرده است اما ماموریت پیدا کرده است که این کار را انجام دهد.

وی در رابطه با دستگاه‌های بودجه خوار که رییس‌جمهور از حذف آن‌ها صحبت کرده است، عنوان کرد: امسال چهارچوب و بخشنامه بودجه دستگاه‌های مربوطه بر مبنای مقتضیات و شرایط فعلی تنظیم و ابلاغ می‌شود. اگر در جایی بودجه‌ای زائد وجود داشته باشد یا دستگاهی عملکرد مشخصی نداشته یا عملکرد ضعیفی از خود نشان داده باشد، طبیعتاً در بودجه آن دستگاه تجدیدنظر خواهد شد.

