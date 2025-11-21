خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دبیر هیات دولت در گفت‌وگو با ایلنا:

۱۰۰ حکم در برنامه هفتم قابلیت اجرایی ندارد/ برنامه باید اجرایی باشد نه آرمان‌گرایانه/ تجدیدنظر در بودجه دستگاه‌های فاقد عملکرد

۱۰۰ حکم در برنامه هفتم قابلیت اجرایی ندارد/ برنامه باید اجرایی باشد نه آرمان‌گرایانه/ تجدیدنظر در بودجه دستگاه‌های فاقد عملکرد
کد خبر : 1713952
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر هیات دولت گفت: ۱۰۰ حکم در برنامه هفتم قابلیت اجرایی ندارد و دولت آن‌ها را به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد کرد.

سیدکامل تقوی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره بررسی عملکرد یکساله  دولت در اجرای برنامه هفتم در مجلس در پاسخ به اینکه دولت برای تحقق رشد ۸ درصدی چه برنامه‌ای دارد، گفت: دولت بحثی دارد مبنی بر این که تعداد زیادی از احکام برنامه  قابلیت اجرایی ندارد. برنامه که نباید آرمان گرایانه تنظیم شود. باید قابلیت اجرایی داشته باشد.

دبیر هیات دولت تاکید کرد:  در این زمینه  بیش از ۱۰۰ حکم قانونی کار کارشناسی  شده است  که آن‌ها قابلیت اجرایی ندارند در دولت هم بحث شد با توجه به کتابچه‌ای که سازمان برنامه و بودجه در اختیار مجلس قرار داده است  که این‌ها  قابلیت اجرایی ندارند، به شکل لایحه به مجلس اعلام شود.

وی در خصوص این که  لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ چه زمانی به مجلس ارسال خواهد شد، گفت: ان‌شاالله در زمان قانونی ارسال خواهد شد و شاید از هفته آینده در دستور کار دولت قرار گیرند.

تقوی نژاد در رابطه با برگزاری جشن ملی که رییس‌جمهور وعده آن را داده است، گفت:  رئیس‌جمهور دستور داده‌اند که وزارت ارشاد با توجه به اینکه قهرمانان و پهلوانان ما مدال‌های افتخاری را کسب کرده‌اند، اقداماتی به عمل آورد تا مردم مطابق این قهرمانی شاد باشند. بنابراین، وزارت ارشاد مأموریت یافته است که چارچوب مشخصی برای اینکه به نوعی مردم شادی خود را ابراز کنند و در جشن‌ها شرکت کنند. هنوز  وزارت ارشاد مکان آن را مشخص نکرده است اما ماموریت پیدا کرده است که این کار را انجام دهد. 

وی در رابطه با دستگاه‌های بودجه خوار که رییس‌جمهور از حذف آن‌ها صحبت کرده است، عنوان کرد: امسال چهارچوب و بخشنامه بودجه دستگاه‌های مربوطه بر مبنای مقتضیات و شرایط فعلی تنظیم و ابلاغ  می‌شود. اگر  در جایی بودجه‌ای زائد وجود داشته باشد یا دستگاهی عملکرد مشخصی نداشته یا عملکرد ضعیفی از خود نشان داده باشد، طبیعتاً در بودجه آن دستگاه تجدیدنظر خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب