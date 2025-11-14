تسلیت عارف به حجت الاسلام مروی

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای مروی



تولیت محترم آستان قدس رضوی



درگذشت بانوی بزرگوار، با ایمان و پارسا، خواهر محترمتان موجب تأثر و تألم شد.



ضمن عرض تسلیت این ماتم به جنابعالی و بستگان داغدار از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده آمرزش و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان معزز صبر و اجر و سلامت و برای جنابعالی عزت و تداوم خدمت به اسلام و انقلاب و ایران و مردم مسئلت می‌کنم.



امیدوارم روان پاک آن بانوی والامقام با حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا (س) محشور باشد.