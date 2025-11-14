خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
تسلیت عارف به حجت الاسلام مروی
در پی درگذشت خواهر حجت الاسلام والمسلمین احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی ، معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی این ضایعه را به او تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، متن این پیام به شرح زیر است:

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای مروی
 
تولیت محترم آستان قدس رضوی
 
درگذشت بانوی بزرگوار، با ایمان و پارسا، خواهر محترمتان موجب تأثر و تألم  شد.
 
ضمن عرض تسلیت این ماتم به جنابعالی و بستگان داغدار از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده آمرزش و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان معزز صبر و اجر و سلامت و برای جنابعالی عزت و تداوم خدمت به اسلام و انقلاب و ایران و مردم مسئلت می‌کنم.
 
امیدوارم روان پاک آن بانوی والامقام با حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا (س) محشور باشد.

انتهای پیام/
