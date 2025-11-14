گرانی لحظه به لحظه است/ مسئولان باید کار جهادی انجام دهند

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام سید احمد خاتمی خطیب موقت این هفته نماز جمعه در تهران با بیان اینکه سیره پیامبر اکرم توکل بود گفت: پیامبر اکرم (ص) به صراحت بر توکل تأکید کرده است. توکل یعنی انسان خدا را همه‌کاره جهان بداند و بداند جز آنچه خدا بخواهد بر او اصابت نمی‌کند؛ بنابراین مومنان باید تنها بر خدا توکل کنند.

وی ادامه داد: همه چیز در دست ذات مقدس الهی است. انسانی که این حقیقت را باور کند، جز برای خدا کار نمی‌کند، جز به خدا امید ندارد و از کسی جز ذات ربوبی نمی‌ترسد.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به خشکسالی و اقامه نماز باران در کشورهای اسلامی گفت: بحمدلله در گوشه وکنار کشور هم خبر از اقامه نماز باران می رسد. این مسئله یک مسئله همگانی است و همه باید دست به دست هم بدهند برای عبور از این چالش.نکته اول در این رابطه صرفه جویی در آب است. اینکه گفته می شود برای وضو یک مد و برای غسل سه کیلو، یعنی این دین به صرفه جویی بها می دهد. اسراف منکر است. اگر دیدید کسی آب را باز کرده برای وضو و سه کیلوها آب برای وضو مصرف می کند منکر است. امر به معروف صرفه جویی و نهی از منکر اسراف دارم.

وی ادامه داد: از نگاه قرآن برکات آسمانی و زمینی از رهگذر بندگی است با لجبازی با خدا چیزی نصیبت نمی شود. خداباور باشید و خدا باورانه عمل کنید تا برکات از آسمان ها بر ما نازل شود که بسیار از مفسران گفته است مقصود باران است. براساس آیات قرآن اگر رسم بندگی و ایمان و تقوا داشته باشید قطعا لطف خدا شامل حالتان خواهد شد.

خاتمی گفت: از مستحبات نماز باران است که در روایات سفارش شده است. نماز 19 ادب دارد که گاهی دیده می شود که این آداب رعایت نمی شود. از جمله این‌که امام جماعت اول مردم را به توبه فرا بخواند، اهل صلاح و تقوا بیایند، سالمندان و کودکان حضور داشته باشند، سه روز روزه گرفته شود که روز سوم دوشنبه یا جمعه باشد و غسل استسقاء انجام گیرد.

خاتمی ادامه داد: از نگاه قرآن، برکات آسمانی و زمینی از رهگذر بندگی است. اگر ما خداوند را باور کنیم و عمل کنیم، لطف الهی شامل حال ما خواهد شد. رسم بندگی، ایمان و تقوا، زمینه نازل شدن برکات از آسمان‌هاست.

وی ادامه داد: گناه بی‌تردید تأثیر دارد. خداوند نعمت نظام جمهوری اسلامی را به شما داده؛ عملاً شکر کنید، به مردم زور نگویید، حق آن‌ها را بدهید، کم‌فروشی و گران‌فروشی نکنید و امر به معروف و نهی از منکر ترک نشود. طبق روایات، وقتی گروهی معصیت کنند، خداوند بارانش را می‌گیرد؛ رو به خدا بیاییم. الحمدلله نماز باران خوانده می‌شود و با اخلاص و تضرع شرکت کنید تا ان‌شاءالله اثر کند.

خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود به اظهارات اخیر دونالد ترامپ اشاره کرد و گفت: چند روز گذشته ترامپ صراحتاً مسئولیت حمله اسرائیل به ایران را پذیرفته است. دستگاه دیپلماسی بیانیه داد اما پیشنهاد من این است که رسماً از این جنایتکار شکایت شود.

وی همچنین با اشاره به برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: ارزیابی برنامه توسط مجلس اقدام خوبی است و کمک به دولت محسوب می‌شود، نه مچ‌گیری. همچنین افراد با هر خط و مشی باید کاری کنند که مردم خروجی نظام جمهوری اسلامی را در سفره خود ببینند. گرانی لحظه به لحظه است و مسئولان باید کار جهادی انجام دهند.

خاتمی همچنین با تاکید بر اینکه مسئله حجاب، مسئله شرعی و قانونی است، گفت: بی‌حجاب‌ها دو گروه هستند؛ یک گروه معاندان و کسانی که لجبازی می‌کنند و باید قانون با آن‌ها برخورد کند. گروه دوم کسانی‌اند که معاند نیستند و مسلمان و شیعه هستند و چه بسا در عزای فاطمه (س) هم خوب گریه می‌کنند. به این افراد دلسوزانه می‌گویم که خودتان را در اردوگاه فاطمه (س) قرار بدهید؛ « ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است، ارزنده‌ترین زینت زن حفظ حجاب است»

وی ادامه داد: اخیرا یک آمریکایی در کتابی که علیه دولت ترامپ نوشته، به زنان ایرانی می‌گوید که اگر حجاب را بردارید، درگیر کودتای سازمان سیا شده‌اید و آن‌ها مصمم به ویران کردن ایران هستند. به همه خانم‌هایی که حجاب رعایت نمی‌کنند، دلسوزانه می‌گویم به فکر کشور و دین‌تان باشید. آن‌ها پشت صحنه خواب‌های این چنینی برای شما دیده‌اند که انشاءالله خواب‌هایشان آشفته می‌شود.انشاءالله خانم‌های بی‌حجاب تجدیدنظر می‌کنند و به حوزه دین و حوزه حضرت زهرا (س) برمی‌گردند که آقا فرمود «حجاب زینبی و حجاب فاطمی»

خاتمی در ادامه به مناسبت‌های پیش‌رو اشاره کرد: هفته آینده وفات علامه طباطبائی است؛ مردی که در احیای حوزه نقش اساسی داشت و پرورش‌یافتگان نزد ایشان، از مدیران کشور شدند مانند شهید بهشتی، قدوسی و مطهری. همچنین روز چهارشنبه سالگرد حسن تهرانی‌مقدم، پدر موشکی ایران، و در روزهای آینده سالگرد شهید زین‌الدین و برادرش است.

انتهای پیام/