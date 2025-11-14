خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نشست مشترک معاون اقتصادی وزارت خارجه با استاندار آذربایجان شرقی

نشست مشترک معاون اقتصادی وزارت خارجه با استاندار آذربایجان شرقی
کد خبر : 1713890
لینک کوتاه کپی شد.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با استاندار آذربایجان شرقی و کارگروه ویژه استانداری دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش ایلنا، حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه که در راس هیئتی به آذربایجان شرقی سفر کرده است، صبح امروز با بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی و کارگروه ویژه استانداری دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست مشترک کاری، معضلات موجود در روابط اقتصادی با همسایگان شمالی کشور و راهکارهای بهبود صادرات و تسهیل تبادلات مرزی در راستای تقویت دیپلماسی همسایگی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون اقتصادی دستگاه دیپلماسی کشور، آذربایجان شرقی را دارای ظرفیتی بی‌بدیل برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های صادرات غیر نفتی کشور قلمداد کرد و به تشریح اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت امور خارجه برای رفع موانع صادراتی در استان‌های شمالی پرداخت.

استاندار آذربایجان شرقی نیز با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان، متقاضی برگزاری جلسه هماهنگی‌های اقتصادی استانی در تبریز شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ