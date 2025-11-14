خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح کرد؛

ابتکار نظارتی مجلس تشریک‌مساعی برای یافتن راه‌حل مشکلات

کد خبر : 1713876
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با استقبال از اقدام نظارتی مجلس در ارزیابی عملکرد دولت در سال نخست اجرای برنامه هفتم گفت: برگزاری این جلسات، فرصتی برای هم‌فکری و تشریک مساعی میان دولت و مجلس به منظور یافتن راهکار‌های مؤثر برای عبور از مشکلات مردم است.

به گزارش ایلنا  به نقل از خانه ملت، سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشورمان با اشاره به اقدام نظارتی مجلس در بررسی عملکرد دولت در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: در جلسات نظارتی که مجلس برگزار کرد، وزرا دغدغه‌هایشان را گفتند، نماینده‌ها سوال کردند و کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز گزارش بررسی‌های نظارتی خود را بر اساس احکام برنامه هفتم پیشرفت ارائه کردند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: اقدام نظارتی مجلس در حقیقت نوعی تشریک مساعی برای پیدا کردن راه‌های بهتر به منظور برون رفت از مشکلات مردم است.

سید حمید پورمحمدی در ادامه تاکید کرد: نفس برگزاری این جلسات نظارتی مجلس خوب بود. 

مجلس شورای اسلامی به‌منظور بررسی عملکرد سال نخست اجرای قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی، جلسات نظارتی خود را در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه (۱۹ و ۲۰ آبان‌ماه) در دو نوبت، با حضور رئیس‌جمهور، وزرا و مسئولان ذی‌ربط برگزار کرد. 

