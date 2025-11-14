به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت، سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشورمان با اشاره به اقدام نظارتی مجلس در بررسی عملکرد دولت در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: در جلسات نظارتی که مجلس برگزار کرد، وزرا دغدغه‌هایشان را گفتند، نماینده‌ها سوال کردند و کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز گزارش بررسی‌های نظارتی خود را بر اساس احکام برنامه هفتم پیشرفت ارائه کردند.