ایران مصمم به تقویت روابط دوستانه خود با عراق است

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در ایکس نوشت: تبریک به ملت و دولت برادر عراق بابت مدیریت موفق یک انتخابات پارلمانیِ امن و آرام. این انتخابات گامی مهم در جهت تحکیم روند مردم‌سالاری در عراق و پاسداری از حاکمیت و امنیت این کشور بود.