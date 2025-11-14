خبرگزاری کار ایران
ایران مصمم به تقویت روابط دوستانه خود با عراق است

وزیر امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران مصمم است روابط دوستانه خود با عراق را در تمامی حوزه‌های مورد علاقه دو طرف بیش از پیش تقویت کند.

به گزارش  ایلنا، سید عباس عراقچی در ایکس نوشت: تبریک به ملت و دولت برادر عراق بابت مدیریت موفق یک انتخابات پارلمانیِ امن و آرام. این انتخابات گامی مهم در جهت تحکیم روند مردم‌سالاری در عراق و پاسداری از حاکمیت و امنیت این کشور بود.

 

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران مصمم است روابط دوستانه خود با عراق را در تمامی حوزه‌های مورد علاقه دو طرف بیش از پیش تقویت کند.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
