تحولات منطقه محور مذاکرات وزرای خارجه ایران و ترکیه
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در مورد روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش ایلنا از وزارت امور خارجه، وزرای امور خارجه ایران و ترکیه در این گفت وگوی تلفنی ضمن بررسی روابط دوجانبه، بر اهمیت تحکیم و توسعه مناسبات در همه عرصه‌های مورد علاقه دو کشور تاکید کردند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن ارج‌نهادن به تلاش‌های صورت‌گرفته برای کاهش تنش میان پاکستان و افغانستان، بر اهمیت گسترش رایزنی‌ها برای صیانت از صلح و ثبات منطقه‌ای تاکید و آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای مساعدت در این زمینه اعلام کرد.

عباس عراقچی همچنین جان‌باختن جمعی از شهروندان ترکیه در سانحه سقوط هواپیمای نظامی این کشور را تسلیت گفت و با خانواده‌های جان‌باختگان ابراز همدردی کرد.

وزیر خارجه ترکیه نیز در این گفت وگوی تلفنی با اشاره به پیوستگی صلح و ثبات منطقه‌ای، بر اهمیت اهتمام همه کشور‌ها برای صیانت از صلح و ثبات در منطقه تاکید کرد.

