به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در چهل و ششمین سفر استانی، رئیس قوه قضائیه به استان قم، صبح امروز، ۲۲ آبان، پس از برنامه دیدار با مراجع عظام تقلید در معیت رئیس قوه قضاییه در جلسه جامعه اطلاعاتی این استان شرکت کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی در این نشست با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها)، ایشان را الگوی بی بدیل بصیرت، آگاهی و زمان شناسی دانست و گفت: این بانوی بزرگ اسلام بعنوان پرچمدار دفاع از حریم ولایت در حوادث و جریانات بعد از رحلت پیامبر اسلام، سکوت نکردند و در مسیر اثبات امامت و تبیین اصل ولایت با تمام وجود به میدان آمدند و شهادت ایشان در این راه سند حقانیت و مظلومیت تشیع و سلسه امامت بود.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در این نشست صمیمی که با حضور اعضای جامعه اطلاعاتی استان قم تشکیل شد، ضمن ابلاغ سلام ریاست قوه قضاییه و تقدیر از مجاهدت‌های خاموش و بدون وقفه سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) اظهار داشت:همدلی، هم افزایی و همراهی دستگاه‌های اطلاعاتی موجب استقرار امنیت پایدار در سطح جامعه و صیانت از حریم مردم عزیز در برابر فتنه انگیزی‌ها و شرارت‌های دشمنان و معاندین نظام اسلامی شد.

وی با بیان این مطلب که در طول حیات طیبه نظام اسلام دشمنان از هیچ کوششی برای به زانو در آوردن ملت بزرگ ایران و ایجاد اختلاف و دو قطبی سازی دریغ نکردند، گفت: به فرموده مقام معظم رهبری خداوند این اتقلاب و این نظام را هدایت می‌کند، لذا اقدامات دشمنان و عوامل فریب خورده و دست نشاندگان استکبار، نمی‌توانند، هیچ خللی در مسیر حرکت مردم و این انقلاب بوجود بیاورند و ما با گام‌های بلند و استوار، با صلابت و اقتدار در راه رسیدن به قله‌های عزت و سربلندی قدم بر می‌داریم.

وی در ادامه افزود: دشمنان در طول این سال‌ها، با تحمیل جنگ هشت ساله و ایجاد فتنه‌های گوناگون و اعمال تحریم‌های گسترده در تمام زمینه‌ها و اخیراً هم با حمایت همه جانبه و همراهی جبهه استکبار با این عروسک خیمه شب بازی و تجاوز به حریم کشورمان و هم‌چنین تحریک برخی از چهره‌های شناخته شده به خیال واهی خود تلاش نمودند تا در امتداد حملات نظامی با ایجاد دو قطبی سازی و تشکیک در کار آمدی نظام اسلامی و همراه نمودن مردم با خود، کار نظام را یکسره کنند، اما با هدایت‌های حکیمانه رهبری و هوشیاری خادمان مردم در دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، اقدام قاطع نیرو‌های مسلح کشور و حضور آگاهانه و با بصیرت مردم در صحنه باز هم ناکام ماندند و اظهار عجز و درماندگی کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی در ادامه افزود: حفظ آمادگی و اتخاذ تدابیر هوشمندانه علاوه بر مقابله با این جریان‌ها می‌توان آسیب‌های پیش رو را شناسایی و درمان کرد.

وی با اشاره به جایگاه شهر قم بعنوان شاه راه مواصلاتی و نقطه اتصال ۱۷ استان و همچنین بعنوان‌ام القرای جهان اسلام تاکید کرد: تردد روزانه تعداد قابل توجهی از مردم و زائرین به شهر مقدس قم، یک فرصت بی بدیل و کم‌نظیر برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اعتقادی را فراهم کرده است که می‌توان با بهره مندی از توانمندی‌های بومی و نخبگان عملی، دینی و فرهنگی و صاحب نظران در این عرصه و با بکار گیری علوم روز، برنامه ریزی دقیق متناسب با شرایط و نیاز‌های روز بصورت منسجم، یک کار فرهنگی گسترده، ماندگار و اثر گذار انجام داد که هم موجب وفاق، انسجام و تقویت ریشه‌های فکری و اعتقادی مردم بویژه نسل جوان و نوجوان باشد و هم منجر به شکست طراحی‌های دشمنان در عرصه شبیخون‌های فرهنگی شود.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با تأکید بر لزوم حفظ حریم مردم و تکریم آنان، خاطر نشان کرد: در تمام مسایل و تصمیمات و اقدامات خود در حوزه‌های امنیتی باید به گونه‌ای رفتار کنید تا خدای ناکرده حریم مردم دچار خدشه نشود و علاوه بر برخورد قاطع با فساد و مخلان امنیت، اقدامات جانبی برای پیشگیری از وقوع چنین مسایلی و کاهش آسیب‌ها در برنامه کاری خود داشته باشید.

وی با اعلام این مطلب که دستگاه قضایی در تمام زمینه‌ها آماده همکاری با جامعه اطلاعاتی کشور هست، اظهار داشت: مجموعه دستگاه قضایی همچون همیشه، در تمام کشور و با تمام امکانات برای تحقق اهداف نهاد‌های اطلاعاتی که همان مبارزه با دشمنان، معاندین نظام و مخلان امنیت و استقرار امنیت پایدار و آرامش روحی و روانی در جامعه است، در خدمت آنها خواهد بود.

وی بر لزوم افزایش سطح همکاری‌ها و تعاملات سازنده، توجه به کادر سازی و جانشین پروری برای جبران کاستی‌ها و افزایش اقتدار تاکید کرد.

همچنین حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی در ادامه برنامه‌های خود به استان قم با خانواده شهید داود شیروانی از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وی با تجلیل از مقام شامخ شهدای والامقام و تکریم از خانواده‌های آنها گفت: شهدای این جنگ اخیر، جلوه‌های های ناب از ایثار، شهامت و از خودگذشتگی را به تصویر کشیدند که بی شک در تاریخ پر افتخار ایران اسلامی ثبت و ضبط و ماندگار خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی افزود: شهدای گرانقدر ما آیه‌های مجسم ایثار و اخلاص هستند که با فداکاری، ایثار و تبعیت از ولایت، امنیت و آرامش را برای ما به ارمغان آوردند.

وی با قدر دانی از خانواده‌های معظم شهدا، گفت، بصیرت، صبوری و ایستادگی مثال زدنی این عزیزان به ویژه در بحبوبه جنگ ۱۲ روزه، ولایت مداری و حفظ ایمان آنها علاوه بر ناکام گذاشتن دشمنان در ایجاد شکاف و دو دستگی در جامعه موجب تقویت روح همدلی و حفظ وحدت و یکپارچگی آحاد جامعه بویژه در نسل جوان شد.

وی با تاکید بر زنده نگه داشتن یاد شهدا و ادامه راه نورانی آنها گفت: حفظ این میراث گرانبها، بعنوان ذخایر معنوی، زمینه رشد و تعالی معنوی و پیشرفت کشور در تمام امور را رقم خواهد زد.

شهید والامقام دکتر داود شیروانی از پزشکان متعهد بود که در حملات رژیم منحوس صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نایل و به خیل عظیم شهدا پیوست.